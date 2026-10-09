Alineaciones de Barcelona y Getafe por la LaLiga: formaciones probables

Se viene Barcelona vs. Getafe este sábado 10 de octubre en el Camp Nou desde las 10:30 de México, 13:30 de Argentina, 18:30 de España por la LaLiga: repasa las alineaciones probables y las novedades de ambos.
Bajas y ausentes de Barcelona y Getafe
Barcelona:
- Frenkie De Jong (lesión de meniscos)
- Andreas Christensen (lesión en el muslo; vuelve a fines de octubre de 2026)
- Roony Bardghji (rotura de ligamentos cruzados; vuelve a fines de febrero de 2027)
- Juan Hernández (rotura de ligamentos cruzados; vuelve a fines de diciembre de 2026)
Getafe:
- Abdel Abqar (lesión muscular)
- Juanmi Jimenez (lesión de rodilla)
- Chrisantus Uche (rotura de ligamentos cruzados)
Cómo llegan Barcelona y Getafe
Barcelona viene de ganarle 3-1 a Sevilla y acumula 3 triunfos en sus últimos 3 partidos.
Getafe viene de ganarle 1-0 a Málaga y acumula 1 triunfo, 1 empate, 1 derrota en sus últimos 3 partidos.
Las alineaciones de Barcelona y Getafe
Barcelona (4-3-3): Joan García, João Cancelo, Gerard Martín, Pau Cubarsí, Eric García, Pedri, Rodri, Fermín López, Lamine Yamal, Gabriel Jesus, Karim Adeyemi. DT: Hansi Flick.
Getafe (3-5-2): David Soria, Nemanja Gudelj, Zaid Romero, Djene, Ramón Terrats, Johan Mojica, Andrés García, Mario Martín, Jean Ives Valou, Enes Ünal, Iván Azón Monzón. DT: José Bordalás.
Suplentes de Barcelona: Anthony Gordon, Raphinha, Dominik Livaković, Alejandro Balde, Gavi, Xavi Espart Font, Wojciech Szczesny, Dani Olmo, Marc Bernal, Jules Kounde, Hamza Abdelkarim, Iker Rodríguez.
Suplentes de Getafe: Martin Satriano, Francho Serrano, Jiří Letáček, Davinchi, Saba Sazonov, Borja Mayoral, Sebastian Boselli, Orel Mangala, Alberto Risco, Mohamed Hamdoune, Diego Ferrer, Kiko Femenía.
La previa de Barcelona y Getafe: todo lo que hay que saber
- Día: sábado 10 de octubre
- Hora: 10:30 de México, 13:30 de Argentina, 18:30 de España
- Estadio: Camp Nou
- Historial: 46 cruces — Barcelona ganó 32, Getafe ganó 4 y empataron 10
- Último antecedente: 25/04/2026: Getafe 0-2 Barcelona
- Próximo partido de Barcelona: vs. Betis, sábado 17 de octubre
- Próximo partido de Getafe: vs. Rayo Vallecano, lunes 19 de octubre