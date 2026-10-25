Alineaciones de Barcelona y Real Madrid por la LaLiga: formaciones probables

Barcelona y Real Madrid se enfrentan este domingo 25 de octubre en el Camp Nou por la LaLiga. Las formaciones probables de los dos equipos.

Barcelona recibe a Real Madrid este domingo 25 de octubre desde las 14:00 de México, 17:00 de Argentina, 21:00 de España. El encuentro, correspondiente a la jornada 10 de la LaLiga, se disputará en el Camp Nou. Barcelona viene de ganarle 5-2 a Betis y acumula 3 triunfos en sus últimos 3 partidos. Real Madrid viene de ganarle 4-1 a Sevilla y acumula 2 triunfos, 1 derrota en sus últimos 3 partidos.

Las alineaciones de Barcelona y Real Madrid

Barcelona (4-2-3-1): Joan García, Xavi Espart Font, Pau Cubarsí, Gerard Martín, João Cancelo, Rodri, Fermín López, Pedri, Lamine Yamal, Raphinha, Anthony Gordon. DT: Hansi Flick.

Real Madrid (4-2-3-1): Andriy Lunin, Denzel Dumfries, Ibrahima Konaté, Dean Huijsen, Marc Cucurella, Arda Güler, Jude Bellingham, Aurélien Tchouaméni, Federico Valverde, Kylian Mbappé, Yan Diomande. DT: José Mourinho.

Bajas y ausentes de Barcelona y Real Madrid

Barcelona:

Andreas Christensen (lesión en el muslo; vuelve a mediados de noviembre de 2026)

Xavi Espart (lesión de tobillo)

Roony Bardghji (rotura de ligamentos cruzados; vuelve a fines de febrero de 2027)

Juan Hernández (rotura de ligamentos cruzados; vuelve a fines de diciembre de 2026)

Real Madrid:

Ferland Mendy (lesión)

Raúl Asencio (lesión en la pierna; vuelve a principios de enero de 2027)

Rodrygo (rotura de ligamentos cruzados; vuelve a fines de diciembre de 2026)

Vinícius Júnior (expulsión; vuelve en 3 fechas)

La previa de Barcelona y Real Madrid: todo lo que hay que saber

Día: domingo 25 de octubre

domingo 25 de octubre Hora: 14:00 de México, 17:00 de Argentina, 21:00 de España

14:00 de México, 17:00 de Argentina, 21:00 de España Estadio: Camp Nou

Camp Nou Historial: 96 cruces — Barcelona ganó 45, Real Madrid ganó 31 y empataron 20

96 cruces — Barcelona ganó 45, Real Madrid ganó 31 y empataron 20 Último antecedente: 10/05/2026: Barcelona 2-0 Real Madrid

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