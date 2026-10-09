Alineaciones de Real Madrid y Villarreal por la LaLiga: formaciones probables

Se viene Real Madrid vs. Villarreal este sábado 10 de octubre en el Estadio Santiago Bernabeu desde las 13:00 de México, 16:00 de Argentina, 21:00 de España por la LaLiga: repasa las alineaciones probables y las novedades de ambos.
Bajas y ausentes de Real Madrid y Villarreal
Real Madrid:
- Éder Militão (lesión en el muslo; vuelve a fines de octubre de 2026)
- Kang-in Lee (lesión de tobillo)
- Alejandro Grimaldo (lesión en el muslo)
- Alexander Sørloth (lesión muscular)
- Rodrygo (rotura de ligamentos cruzados; vuelve a fines de diciembre de 2026)
- Dean Donny Huijsen (expulsión; vuelve en 1 fecha)
Villarreal:
- Sin bajas por lesión o suspensión.
Cómo llegan Real Madrid y Villarreal
Real Madrid viene de caer 1-2 ante Atlético de Madrid y acumula 2 triunfos, 1 derrota en sus últimos 3 partidos.
Villarreal viene de ganarle 3-1 a Levante y acumula 2 triunfos, 1 derrota en sus últimos 3 partidos.
Las alineaciones de Real Madrid y Villarreal
Real Madrid (4-2-3-1): Thibaut Courtois, Antonio Rüdiger, Ibrahima Konaté, Denzel Dumfries, Álvaro Carreras, Jude Bellingham, Aurelien Tchouameni, Bernardo Silva, Kylian Mbappe, Vinícius Júnior, Arda Güler. DT: José Mourinho.
Villarreal (4-4-2): Péter Gulácsi, Sergi Cardona, Renato Veiga, Pau Navarro, Santiago Mourino, Pape Gueye, Ilias Akhomach, Nicolas Pepe, Santi Comesaña, Alberto Moleiro, Ayoze Pérez. DT: Iñigo Pérez.
Suplentes de Real Madrid: Marc Cucurella, Raúl Asencio, Eduardo Camavinga, Endrick, Trent Alexander-Arnold, Andriy Lunin, Carlos Espí, Brahim Diaz, Yan Diomande, Thiago Pitarch Pinar, Ferland Mendy, Federico Valverde, Sergio Mestre.
Suplentes de Villarreal: Tajon Buchanan, Nathan Saliba, Alex Freeman, Luíz Júnior, Logan Costa, Alassane Diatta, Gerard Moreno, Juan Foyth, Georges Mikautadze, Rubén Gómez, Carlos Maciá, Carlos Romero, Tani Oluwaseyi.
La previa de Real Madrid y Villarreal: todo lo que hay que saber
- Día: sábado 10 de octubre
- Hora: 13:00 de México, 16:00 de Argentina, 21:00 de España
- Estadio: Estadio Santiago Bernabeu
- Historial: 53 cruces — Real Madrid ganó 30, Villarreal ganó 6 y empataron 17
- Último antecedente: 24/01/2026: Villarreal 0-2 Real Madrid
- Próximo partido de Real Madrid: vs. Sevilla, domingo 18 de octubre
- Próximo partido de Villarreal: vs. Elche, sábado 17 de octubre