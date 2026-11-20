Athletic Bilbao y Espanyol se enfrentan este viernes 20 de noviembre, en el San Mames Stadium, por la jornada 13 de la LaLiga. Los detalles de la televisación.

Athletic Bilbao recibe a Espanyol este viernes 20 de noviembre desde las 14:00 de México, 17:00 de Argentina, 21:00 de España. El encuentro, correspondiente a la jornada 13 de la LaLiga, se disputará en el San Mames Stadium.

Athletic Bilbao llega como favorito de local según las casas de apuestas, pero Espanyol tratará de dar el golpe.

La actualidad de ambos equipos

Athletic Bilbao empató 1-1 como visitante ante Osasuna en la fecha anterior. Athletic Bilbao está 7° en la tabla con 16 puntos. Antes ganó 2-1 como local ante Real Sociedad.

En su último compromiso, Espanyol empató 0-0 como local ante Deportivo. El conjunto marcha 13° con 12 puntos. Antes ganó 1-0 como visitante ante Villarreal.

El historial entre Athletic Bilbao y Espanyol

Athletic Bilbao y Espanyol se enfrentaron 65 veces en los últimos años: 19 triunfos de Athletic Bilbao, 25 de Espanyol y 22 empates.

Últimos 10 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 13/05/2026 Espanyol vs. Athletic Bilbao 2-0 Primera División 22/12/2025 Athletic Bilbao vs. Espanyol 1-2 Primera División 16/02/2025 Espanyol vs. Athletic Bilbao 1-1 Primera División 19/10/2024 Athletic Bilbao vs. Espanyol 4-1 Primera División 08/04/2023 Espanyol vs. Athletic Bilbao 1-2 Primera División 18/01/2023 Athletic Bilbao vs. Espanyol 1-0 Copa del Rey 04/09/2022 Athletic Bilbao vs. Espanyol 0-1 Primera División 07/02/2022 Athletic Bilbao vs. Espanyol 2-1 Primera División 26/10/2021 Espanyol vs. Athletic Bilbao 1-1 Primera División 25/01/2020 Espanyol vs. Athletic Bilbao 1-1 Primera División

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Horario del partido

México (CDMX): 14:00 hs

14:00 hs Estados Unidos (ET): 15:00 hs

15:00 hs Estados Unidos (PT): 12:00 hs

12:00 hs Argentina: 17:00 hs

17:00 hs Colombia: 15:00 hs

15:00 hs Perú: 15:00 hs

15:00 hs Chile: 17:00 hs

17:00 hs España: 21:00 hs

Por dónde ver el partido

México: Sky Sports Mexico, Sky+, izzi

Sky Sports Mexico, Sky+, izzi Estados Unidos: ESPN Deportes, ESPN+, Fubo, ESPN App

ESPN Deportes, ESPN+, Fubo, ESPN App Argentina: DIRECTV Sports Argentina, DGO

DIRECTV Sports Argentina, DGO Colombia: DIRECTV Sports Colombia, DGO, Win Play

DIRECTV Sports Colombia, DGO, Win Play Perú: DIRECTV Sports Peru, DGO

DIRECTV Sports Peru, DGO Chile: DIRECTV Sports Chile, DGO

DIRECTV Sports Chile, DGO España: DAZN, Movistar+, LaLiga TV Bar HD, M+ LALIGA TV

Tabla de posiciones

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Todos los partidos de la jornada

Partido Día México Argentina España Alavés vs. Deportivo La Coruña Sábado 21 de noviembre 07:00 10:00 14:00 Rayo Vallecano vs. Valencia Sábado 21 de noviembre 09:15 12:15 16:15 Sevilla vs. Betis Sábado 21 de noviembre 11:30 14:30 18:30 Real Madrid vs. Celta Sábado 21 de noviembre 14:00 17:00 21:00 Barcelona vs. Villarreal Domingo 22 de noviembre 07:00 10:00 14:00 Racing de Santander vs. Real Sociedad Domingo 22 de noviembre 09:15 12:15 16:15 Osasuna vs. Málaga Domingo 22 de noviembre 11:30 14:30 18:30 Getafe vs. Atlético de Madrid Domingo 22 de noviembre 14:00 17:00 21:00 Levante vs. Elche Lunes 23 de noviembre 14:00 17:00 21:00

En síntesis