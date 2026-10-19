Dónde ver EN VIVO Getafe vs. Rayo Vallecano por la jornada 9 de la LaLiga: TV y streaming online

Getafe recibe a Rayo Vallecano este lunes 19 de octubre desde las 13:00 de México, 16:00 de Argentina, 21:00 de España. El encuentro, correspondiente a la jornada 9 de la LaLiga, se disputará en el Estadio Coliseum Alfonso Pérez. Getafe y Rayo Vallecano llegan con el mismo puntaje y la misma necesidad de despegar en la tabla. Ninguno de los dos pudo encontrar una racha sólida en este arranque de LaLiga.
Son ocho unidades para cada uno y la diferencia la marca apenas la cantidad de partidos jugados. Un triunfo acá puede servir para meterse en la mitad de tabla con más tranquilidad.
La actualidad de ambos equipos
El Getafe viene de un empate 1-1 como visitante ante el U Craiova, resultado que llegó después de una caída dura por 0-3 frente a Barcelona. Antes de ese traspié había sumado de local ante Málaga, pero la irregularidad es la marca de estos últimos partidos. Con 8 puntos en 8 fechas, el equipo está 15° y necesita encadenar resultados para no perderle pisada a la zona media.
El Rayo Vallecano llega después de empatar 1-1 de visitante ante Osasuna, tras un triunfo 2-1 como local frente a Espanyol que le había dado algo de aire. En el medio sufrió una goleada 1-4 contra Real Madrid que todavía pesa. Con los mismos 8 puntos pero un partido menos, el equipo está 14° y también busca estabilizarse.
El historial entre Getafe y Rayo Vallecano
El historial entre ambos tiene 29 capítulos y la balanza se inclina para el lado del Rayo Vallecano, que ganó 14 veces por 8 del Getafe, con 7 empates en el medio. En las diferencias de gol también manda el Rayo, con 37 tantos convertidos contra 23 del Getafe.
Los cruces más recientes muestran paridad: hubo empates sin goles, un 1-1 y también un triunfo claro del Rayo por 2-0 en el último antecedente. No es una serie donde el local se haya impuesto con comodidad en los últimos años.
Últimos 10 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|03/05/2026
|Getafe vs. Rayo Vallecano
|0-2
|Primera División
|02/01/2026
|Rayo Vallecano vs. Getafe
|1-1
|Primera División
|02/05/2025
|Rayo Vallecano vs. Getafe
|1-0
|Primera División
|24/08/2024
|Getafe vs. Rayo Vallecano
|0-0
|Primera División
|13/04/2024
|Rayo Vallecano vs. Getafe
|0-0
|Primera División
|02/01/2024
|Getafe vs. Rayo Vallecano
|0-2
|Primera División
|12/02/2023
|Getafe vs. Rayo Vallecano
|1-1
|Primera División
|14/10/2022
|Rayo Vallecano vs. Getafe
|0-0
|Primera División
|08/05/2022
|Getafe vs. Rayo Vallecano
|0-0
|Primera División
|18/09/2021
|Rayo Vallecano vs. Getafe
|3-0
|Primera División
Horario del partido
- México (CDMX): 13:00 hs
- Estados Unidos (ET): 15:00 hs
- Estados Unidos (PT): 12:00 hs
- Argentina: 16:00 hs
- Colombia: 14:00 hs
- Perú: 14:00 hs
- Chile: 16:00 hs
- España: 21:00 hs
Por dónde ver el partido
- México: Sky Sports Mexico, Sky+, izzi
- Estados Unidos: ESPN Deportes, ESPN+, Fubo, ESPN App
- Argentina: DIRECTV Sports Argentina, DGO
- Colombia: DIRECTV Sports Colombia, DGO
- Perú: DIRECTV Sports Peru, DGO
- Chile: DIRECTV Sports Chile, DGO
- España: DAZN, DAZN LaLiga, Movistar+, LaLiga TV Bar HD
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la jornada
|Partido
|Día
|México
|Argentina
|España
|Levante vs. Athletic Bilbao
|Miércoles 21 de octubre
|12:00
|15:00
|20:00
En síntesis
- Getafe y Rayo Vallecano se enfrentan este lunes 19 de octubre por la jornada 9 de la LaLiga.
- El partido se transmitirá por Sky Sports Mexico, Sky+ y izzi.
- Getafe suma 8 puntos en el torneo.
- Rayo Vallecano suma 8 puntos en el torneo.