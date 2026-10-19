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Dónde ver EN VIVO Getafe vs. Rayo Vallecano por la jornada 9 de la LaLiga: TV y streaming online

Getafe y Rayo Vallecano se enfrentan este lunes 19 de octubre, en el Estadio Coliseum Alfonso Pérez, por la jornada 9 de la LaLiga. Los detalles de la televisación.

Getafe vs. Vallecano, LaLiga
Getafe vs. Vallecano, LaLiga

Getafe recibe a Rayo Vallecano este lunes 19 de octubre desde las 13:00 de México, 16:00 de Argentina, 21:00 de España. El encuentro, correspondiente a la jornada 9 de la LaLiga, se disputará en el Estadio Coliseum Alfonso Pérez. Getafe y Rayo Vallecano llegan con el mismo puntaje y la misma necesidad de despegar en la tabla. Ninguno de los dos pudo encontrar una racha sólida en este arranque de LaLiga.

Son ocho unidades para cada uno y la diferencia la marca apenas la cantidad de partidos jugados. Un triunfo acá puede servir para meterse en la mitad de tabla con más tranquilidad.

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La actualidad de ambos equipos

El Getafe viene de un empate 1-1 como visitante ante el U Craiova, resultado que llegó después de una caída dura por 0-3 frente a Barcelona. Antes de ese traspié había sumado de local ante Málaga, pero la irregularidad es la marca de estos últimos partidos. Con 8 puntos en 8 fechas, el equipo está 15° y necesita encadenar resultados para no perderle pisada a la zona media.

El Rayo Vallecano llega después de empatar 1-1 de visitante ante Osasuna, tras un triunfo 2-1 como local frente a Espanyol que le había dado algo de aire. En el medio sufrió una goleada 1-4 contra Real Madrid que todavía pesa. Con los mismos 8 puntos pero un partido menos, el equipo está 14° y también busca estabilizarse.

El historial entre Getafe y Rayo Vallecano

El historial entre ambos tiene 29 capítulos y la balanza se inclina para el lado del Rayo Vallecano, que ganó 14 veces por 8 del Getafe, con 7 empates en el medio. En las diferencias de gol también manda el Rayo, con 37 tantos convertidos contra 23 del Getafe.

Los cruces más recientes muestran paridad: hubo empates sin goles, un 1-1 y también un triunfo claro del Rayo por 2-0 en el último antecedente. No es una serie donde el local se haya impuesto con comodidad en los últimos años.

Últimos 10 enfrentamientos

FechaPartidoResultadoTorneo
03/05/2026Getafe vs. Rayo Vallecano0-2Primera División
02/01/2026Rayo Vallecano vs. Getafe1-1Primera División
02/05/2025Rayo Vallecano vs. Getafe1-0Primera División
24/08/2024Getafe vs. Rayo Vallecano0-0Primera División
13/04/2024Rayo Vallecano vs. Getafe0-0Primera División
02/01/2024Getafe vs. Rayo Vallecano0-2Primera División
12/02/2023Getafe vs. Rayo Vallecano1-1Primera División
14/10/2022Rayo Vallecano vs. Getafe0-0Primera División
08/05/2022Getafe vs. Rayo Vallecano0-0Primera División
18/09/2021Rayo Vallecano vs. Getafe3-0Primera División

Horario del partido

  • México (CDMX): 13:00 hs
  • Estados Unidos (ET): 15:00 hs
  • Estados Unidos (PT): 12:00 hs
  • Argentina: 16:00 hs
  • Colombia: 14:00 hs
  • Perú: 14:00 hs
  • Chile: 16:00 hs
  • España: 21:00 hs

Por dónde ver el partido

  • México: Sky Sports Mexico, Sky+, izzi
  • Estados Unidos: ESPN Deportes, ESPN+, Fubo, ESPN App
  • Argentina: DIRECTV Sports Argentina, DGO
  • Colombia: DIRECTV Sports Colombia, DGO
  • Perú: DIRECTV Sports Peru, DGO
  • Chile: DIRECTV Sports Chile, DGO
  • España: DAZN, DAZN LaLiga, Movistar+, LaLiga TV Bar HD

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

PartidoDíaMéxicoArgentinaEspaña
Levante vs. Athletic BilbaoMiércoles 21 de octubre12:0015:0020:00

En síntesis

  • Getafe y Rayo Vallecano se enfrentan este lunes 19 de octubre por la jornada 9 de la LaLiga.
  • El partido se transmitirá por Sky Sports Mexico, Sky+ y izzi.
  • Getafe suma 8 puntos en el torneo.
  • Rayo Vallecano suma 8 puntos en el torneo.
Redacción Bolavip
Redacción Bolavip
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