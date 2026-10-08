Dónde ver EN VIVO Málaga vs. Espanyol por la jornada 8 de la LaLiga: TV y streaming online

Málaga y Espanyol se enfrentan este viernes 9 de octubre, por la jornada 8 de la LaLiga. Los detalles de la televisación.

El viernes 9 de octubre, Málaga y Espanyol se cruzan en un partido que promete tensión por lo que cada uno necesita resolver cuanto antes.

Málaga está último en la tabla y necesita puntos urgentes para empezar a despegar del fondo. Espanyol, más cómodo en la mitad de la tabla, llega golpeado por dos derrotas seguidas y quiere cortar la racha antes de que se complique.

Horario del partido

México (CDMX): 13:00 hs

13:00 hs Estados Unidos (ET): 15:00 hs

15:00 hs Estados Unidos (PT): 12:00 hs

12:00 hs Argentina: 16:00 hs

16:00 hs Colombia: 14:00 hs

14:00 hs Perú: 14:00 hs

14:00 hs Chile: 16:00 hs

16:00 hs España: 21:00 hs

Por dónde ver el partido

La actualidad de ambos equipos

El Málaga es colista con apenas 3 puntos en 7 fechas y no logra encontrar el rumbo: cayó 0-1 como visitante ante Getafe, antes perdió 1-3 de local frente a Villarreal y en la fecha previa apenas pudo empatar 1-1 contra Celta. La diferencia de gol en contra y la falta de triunfos empiezan a pesar en el equipo, que necesita un resultado positivo para no quedar cada vez más lejos del resto.

El Espanyol llega quince en la tabla con 7 puntos, pero atraviesa un presente irregular. Viene de caer 1-3 como local ante Elche y antes había perdido 1-2 de visitante frente a Rayo, luego de un triunfo 2-0 sobre Osasuna que parecía marcar un repunte. Ahora buscará recuperar esa versión que lo llevó a ganar afuera y evitar que las dos derrotas seguidas se transformen en una tendencia.

Publicidad

El historial entre Málaga y Espanyol

El historial entre ambos tiene 37 antecedentes y marca una clara ventaja para el Espanyol, que ganó 18 veces por 13 de Málaga, con 6 empates en el medio. En materia de goles también se impone el conjunto catalán, con 56 tantos convertidos contra 45 del elenco andaluz.

En los enfrentamientos más recientes el dominio también fue para el Espanyol: ganó los últimos tres duelos directos, incluyendo un contundente 4-1 en 2018 y un 3-0 en 2020, además de un 3-0 en 2021. La última vez que Málaga pudo sacar ventaja ante este rival fue en 2016, cuando empataron 1-1.

Últimos 10 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 02/05/2021 Espanyol vs. Málaga 3-0 Segunda División 02/11/2020 Málaga vs. Espanyol 0-3 Segunda División 02/09/2020 Espanyol vs. Málaga 3-0 Club Friendlies 13/05/2018 Espanyol vs. Málaga 4-1 Primera División 08/01/2018 Málaga vs. Espanyol 0-1 Primera División 04/02/2017 Málaga vs. Espanyol 0-1 Primera División 26/08/2016 Espanyol vs. Málaga 2-2 Primera División 03/04/2016 Málaga vs. Espanyol 1-1 Primera División 21/11/2015 Espanyol vs. Málaga 2-0 Primera División 14/02/2015 Málaga vs. Espanyol 0-2 Primera División

Publicidad

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

Partido Día México Argentina España Rayo Vallecano vs. Athletic Bilbao Sábado 10 de octubre 06:00 09:00 14:00 Alavés vs. Atlético de Madrid Sábado 10 de octubre 08:15 11:15 16:15 Barcelona vs. Getafe Sábado 10 de octubre 10:30 13:30 18:30 Real Madrid vs. Villarreal Sábado 10 de octubre 13:00 16:00 21:00 Elche vs. Celta Domingo 11 de octubre 06:00 09:00 14:00 Real Sociedad vs. Deportivo La Coruña Domingo 11 de octubre 08:15 11:15 16:15 Betis vs. Osasuna Domingo 11 de octubre 10:30 13:30 18:30 Racing de Santander vs. Valencia Domingo 11 de octubre 13:00 16:00 21:00 Levante vs. Sevilla Lunes 12 de octubre 13:00 16:00 21:00

En síntesis

Málaga y Espanyol se enfrentan este viernes 9 de octubre por la jornada 8 de la LaLiga.

se enfrentan este viernes 9 de octubre por la jornada 8 de la LaLiga. El partido se transmitirá por Sky Sports Mexico , Sky+ y izzi .

, y . Málaga suma 3 puntos en el torneo.

suma 3 puntos en el torneo. Espanyol suma 7 puntos en el torneo.