Dónde ver EN VIVO Málaga vs. Espanyol por la jornada 8 de la LaLiga: TV y streaming online

El viernes 9 de octubre, Málaga y Espanyol se cruzan en un partido que promete tensión por lo que cada uno necesita resolver cuanto antes.
Málaga está último en la tabla y necesita puntos urgentes para empezar a despegar del fondo. Espanyol, más cómodo en la mitad de la tabla, llega golpeado por dos derrotas seguidas y quiere cortar la racha antes de que se complique.
Horario del partido
- México (CDMX): 13:00 hs
- Estados Unidos (ET): 15:00 hs
- Estados Unidos (PT): 12:00 hs
- Argentina: 16:00 hs
- Colombia: 14:00 hs
- Perú: 14:00 hs
- Chile: 16:00 hs
- España: 21:00 hs
Por dónde ver el partido
- México: Sky Sports Mexico, Sky+, izzi
- Estados Unidos: ESPN Deportes, ESPN+, Fubo, ESPN App
- Argentina: ESPN2 Argentina, Disney+ Premium Argentina
- Colombia: ESPN2 Colombia, Disney+ Premium Sur
- Perú: ESPN2 Colombia, Disney+ Premium Chile
- Chile: ESPN Chile, Disney+ Premium Chile
- España: DAZN, DAZN LaLiga, Movistar+, LaLiga TV Bar HD
La actualidad de ambos equipos
El Málaga es colista con apenas 3 puntos en 7 fechas y no logra encontrar el rumbo: cayó 0-1 como visitante ante Getafe, antes perdió 1-3 de local frente a Villarreal y en la fecha previa apenas pudo empatar 1-1 contra Celta. La diferencia de gol en contra y la falta de triunfos empiezan a pesar en el equipo, que necesita un resultado positivo para no quedar cada vez más lejos del resto.
El Espanyol llega quince en la tabla con 7 puntos, pero atraviesa un presente irregular. Viene de caer 1-3 como local ante Elche y antes había perdido 1-2 de visitante frente a Rayo, luego de un triunfo 2-0 sobre Osasuna que parecía marcar un repunte. Ahora buscará recuperar esa versión que lo llevó a ganar afuera y evitar que las dos derrotas seguidas se transformen en una tendencia.
El historial entre Málaga y Espanyol
El historial entre ambos tiene 37 antecedentes y marca una clara ventaja para el Espanyol, que ganó 18 veces por 13 de Málaga, con 6 empates en el medio. En materia de goles también se impone el conjunto catalán, con 56 tantos convertidos contra 45 del elenco andaluz.
En los enfrentamientos más recientes el dominio también fue para el Espanyol: ganó los últimos tres duelos directos, incluyendo un contundente 4-1 en 2018 y un 3-0 en 2020, además de un 3-0 en 2021. La última vez que Málaga pudo sacar ventaja ante este rival fue en 2016, cuando empataron 1-1.
Últimos 10 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|02/05/2021
|Espanyol vs. Málaga
|3-0
|Segunda División
|02/11/2020
|Málaga vs. Espanyol
|0-3
|Segunda División
|02/09/2020
|Espanyol vs. Málaga
|3-0
|Club Friendlies
|13/05/2018
|Espanyol vs. Málaga
|4-1
|Primera División
|08/01/2018
|Málaga vs. Espanyol
|0-1
|Primera División
|04/02/2017
|Málaga vs. Espanyol
|0-1
|Primera División
|26/08/2016
|Espanyol vs. Málaga
|2-2
|Primera División
|03/04/2016
|Málaga vs. Espanyol
|1-1
|Primera División
|21/11/2015
|Espanyol vs. Málaga
|2-0
|Primera División
|14/02/2015
|Málaga vs. Espanyol
|0-2
|Primera División
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la jornada
|Partido
|Día
|México
|Argentina
|España
|Rayo Vallecano vs. Athletic Bilbao
|Sábado 10 de octubre
|06:00
|09:00
|14:00
|Alavés vs. Atlético de Madrid
|Sábado 10 de octubre
|08:15
|11:15
|16:15
|Barcelona vs. Getafe
|Sábado 10 de octubre
|10:30
|13:30
|18:30
|Real Madrid vs. Villarreal
|Sábado 10 de octubre
|13:00
|16:00
|21:00
|Elche vs. Celta
|Domingo 11 de octubre
|06:00
|09:00
|14:00
|Real Sociedad vs. Deportivo La Coruña
|Domingo 11 de octubre
|08:15
|11:15
|16:15
|Betis vs. Osasuna
|Domingo 11 de octubre
|10:30
|13:30
|18:30
|Racing de Santander vs. Valencia
|Domingo 11 de octubre
|13:00
|16:00
|21:00
|Levante vs. Sevilla
|Lunes 12 de octubre
|13:00
|16:00
|21:00
En síntesis
- Málaga y Espanyol se enfrentan este viernes 9 de octubre por la jornada 8 de la LaLiga.
- El partido se transmitirá por Sky Sports Mexico, Sky+ y izzi.
- Málaga suma 3 puntos en el torneo.
- Espanyol suma 7 puntos en el torneo.