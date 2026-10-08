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Dónde ver EN VIVO Málaga vs. Espanyol por la jornada 8 de la LaLiga: TV y streaming online

Málaga y Espanyol se enfrentan este viernes 9 de octubre, por la jornada 8 de la LaLiga. Los detalles de la televisación.

Malaga vs. Espanyol, LaLiga
Malaga vs. Espanyol, LaLiga

El viernes 9 de octubre, Málaga y Espanyol se cruzan en un partido que promete tensión por lo que cada uno necesita resolver cuanto antes.

Málaga está último en la tabla y necesita puntos urgentes para empezar a despegar del fondo. Espanyol, más cómodo en la mitad de la tabla, llega golpeado por dos derrotas seguidas y quiere cortar la racha antes de que se complique.

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Horario del partido

  • México (CDMX): 13:00 hs
  • Estados Unidos (ET): 15:00 hs
  • Estados Unidos (PT): 12:00 hs
  • Argentina: 16:00 hs
  • Colombia: 14:00 hs
  • Perú: 14:00 hs
  • Chile: 16:00 hs
  • España: 21:00 hs

Por dónde ver el partido

La actualidad de ambos equipos

El Málaga es colista con apenas 3 puntos en 7 fechas y no logra encontrar el rumbo: cayó 0-1 como visitante ante Getafe, antes perdió 1-3 de local frente a Villarreal y en la fecha previa apenas pudo empatar 1-1 contra Celta. La diferencia de gol en contra y la falta de triunfos empiezan a pesar en el equipo, que necesita un resultado positivo para no quedar cada vez más lejos del resto.

El Espanyol llega quince en la tabla con 7 puntos, pero atraviesa un presente irregular. Viene de caer 1-3 como local ante Elche y antes había perdido 1-2 de visitante frente a Rayo, luego de un triunfo 2-0 sobre Osasuna que parecía marcar un repunte. Ahora buscará recuperar esa versión que lo llevó a ganar afuera y evitar que las dos derrotas seguidas se transformen en una tendencia.

El historial entre Málaga y Espanyol

El historial entre ambos tiene 37 antecedentes y marca una clara ventaja para el Espanyol, que ganó 18 veces por 13 de Málaga, con 6 empates en el medio. En materia de goles también se impone el conjunto catalán, con 56 tantos convertidos contra 45 del elenco andaluz.

En los enfrentamientos más recientes el dominio también fue para el Espanyol: ganó los últimos tres duelos directos, incluyendo un contundente 4-1 en 2018 y un 3-0 en 2020, además de un 3-0 en 2021. La última vez que Málaga pudo sacar ventaja ante este rival fue en 2016, cuando empataron 1-1.

Últimos 10 enfrentamientos

FechaPartidoResultadoTorneo
02/05/2021Espanyol vs. Málaga3-0Segunda División
02/11/2020Málaga vs. Espanyol0-3Segunda División
02/09/2020Espanyol vs. Málaga3-0Club Friendlies
13/05/2018Espanyol vs. Málaga4-1Primera División
08/01/2018Málaga vs. Espanyol0-1Primera División
04/02/2017Málaga vs. Espanyol0-1Primera División
26/08/2016Espanyol vs. Málaga2-2Primera División
03/04/2016Málaga vs. Espanyol1-1Primera División
21/11/2015Espanyol vs. Málaga2-0Primera División
14/02/2015Málaga vs. Espanyol0-2Primera División

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

PartidoDíaMéxicoArgentinaEspaña
Rayo Vallecano vs. Athletic BilbaoSábado 10 de octubre06:0009:0014:00
Alavés vs. Atlético de MadridSábado 10 de octubre08:1511:1516:15
Barcelona vs. GetafeSábado 10 de octubre10:3013:3018:30
Real Madrid vs. VillarrealSábado 10 de octubre13:0016:0021:00
Elche vs. CeltaDomingo 11 de octubre06:0009:0014:00
Real Sociedad vs. Deportivo La CoruñaDomingo 11 de octubre08:1511:1516:15
Betis vs. OsasunaDomingo 11 de octubre10:3013:3018:30
Racing de Santander vs. ValenciaDomingo 11 de octubre13:0016:0021:00
Levante vs. SevillaLunes 12 de octubre13:0016:0021:00

En síntesis

  • Málaga y Espanyol se enfrentan este viernes 9 de octubre por la jornada 8 de la LaLiga.
  • El partido se transmitirá por Sky Sports Mexico, Sky+ y izzi.
  • Málaga suma 3 puntos en el torneo.
  • Espanyol suma 7 puntos en el torneo.
Redacción Bolavip
Redacción Bolavip
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