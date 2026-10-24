Dónde ver EN VIVO Racing de Santander vs. Espanyol por la jornada 10 de la LaLiga: TV y streaming online

Racing de Santander recibe a Espanyol este sábado 24 de octubre desde las 08:15 de México, 11:15 de Argentina, 16:15 de España. El encuentro corresponde a la jornada 10 de la LaLiga. Hay partidos que no regalan fútbol vistoso pero sí necesidad pura, y este es uno de esos. Racing y Espanyol llegan con la misma cantidad de puntos y la misma urgencia de cortar una racha negativa.
Ninguno de los dos pudo ganar en sus últimas presentaciones y ambos miran de reojo la tabla, todavía con margen para reaccionar pero sin tiempo de sobra. Un triunfo acá vale doble, más por la calma que da que por los puntos en sí.
La actualidad de ambos equipos
El Racing de Santander acumula un andar irregular que lo tiene 17° con apenas 8 unidades en nueve fechas. Cayó como visitante ante Osasuna por 2-0 y antes había rescatado un empate en casa frente a Valencia, aunque el golpe más duro fue la goleada que recibió de Celta semanas atrás. La localía puede ser un alivio, pero no hay margen para otro tropiezo.
El Espanyol tampoco encuentra el funcionamiento que esperaba. Está apenas un escalón arriba, en el puesto 16 con los mismos 8 puntos, y viene de perder de local ante Atlético. Antes había sacado un empate como visitante en Málaga y en septiembre sufrió otra derrota en su estadio, esta vez ante Elche. El equipo necesita cortar esa dinámica lejos de su gente.
El historial entre Racing de Santander y Espanyol
El historial entre ambos tiene 36 capítulos y el saldo favorece levemente al Espanyol, que ganó 14 veces por 10 del Racing, con 12 empates en el medio. La diferencia de goles es mínima, 41 contra 40, lo que refleja una paridad que se sostuvo durante años. En los enfrentamientos más recientes el Racing se impuso 2-0 en 2024, aunque antes el Espanyol había ganado con el mismo resultado.
Últimos 10 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|10/02/2024
|Racing de Santander vs. Espanyol
|2-0
|Segunda División
|19/08/2023
|Espanyol vs. Racing de Santander
|2-0
|Segunda División
|19/03/2012
|Espanyol vs. Racing de Santander
|3-1
|Primera División
|22/10/2011
|Racing de Santander vs. Espanyol
|0-1
|Primera División
|03/04/2011
|Espanyol vs. Racing de Santander
|1-2
|Primera División
|14/11/2010
|Racing de Santander vs. Espanyol
|0-0
|Primera División
|14/04/2010
|Racing de Santander vs. Espanyol
|3-1
|Primera División
|06/12/2009
|Espanyol vs. Racing de Santander
|0-4
|Primera División
|19/04/2009
|Espanyol vs. Racing de Santander
|1-0
|Primera División
|23/11/2008
|Racing de Santander vs. Espanyol
|3-0
|Primera División
Horario del partido
- México (CDMX): 08:15 hs
- Estados Unidos (ET): 10:15 hs
- Estados Unidos (PT): 07:15 hs
- Argentina: 11:15 hs
- Colombia: 09:15 hs
- Perú: 09:15 hs
- Chile: 11:15 hs
- España: 16:15 hs
Por dónde ver el partido
- México: Sky Sports Mexico, Sky+, izzi
- Estados Unidos: ESPN Deportes, ESPN+, Fubo, ESPN App
- Argentina: Disney+ Premium Argentina
- Colombia: Disney+ Premium Sur
- Perú: Disney+ Premium Chile
- Chile: Disney+ Premium Chile
- España: DAZN, DAZN LaLiga, Movistar+, LaLiga TV Bar HD
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la jornada
|Partido
|Día
|México
|Argentina
|España
|Rayo Vallecano vs. Elche
|Sábado 24 de octubre
|06:00
|09:00
|14:00
|Valencia vs. Villarreal
|Sábado 24 de octubre
|10:30
|13:30
|18:30
|Atlético de Madrid vs. Deportivo La Coruña
|Sábado 24 de octubre
|13:00
|16:00
|21:00
|Athletic Bilbao vs. Getafe
|Domingo 25 de octubre
|07:00
|10:00
|14:00
|Celta vs. Betis
|Domingo 25 de octubre
|09:15
|12:15
|16:15
|Real Sociedad vs. Levante
|Domingo 25 de octubre
|11:30
|14:30
|18:30
|Barcelona vs. Real Madrid
|Domingo 25 de octubre
|14:00
|17:00
|21:00
|Sevilla vs. Osasuna
|Lunes 26 de octubre
|14:00
|17:00
|21:00
En síntesis
- Racing de Santander y Espanyol se enfrentan este sábado 24 de octubre por la jornada 10 de la LaLiga.
- El partido se transmitirá por Sky Sports Mexico, Sky+ y izzi.
- Racing de Santander suma 8 puntos en el torneo.
- Espanyol suma 8 puntos en el torneo.