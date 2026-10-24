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Dónde ver EN VIVO Racing de Santander vs. Espanyol por la jornada 10 de la LaLiga: TV y streaming online

Racing de Santander y Espanyol se enfrentan este sábado 24 de octubre, por la jornada 10 de la LaLiga. Los detalles de la televisación.

Santander vs. Espanyol, LaLiga
Santander vs. Espanyol, LaLiga

Racing de Santander recibe a Espanyol este sábado 24 de octubre desde las 08:15 de México, 11:15 de Argentina, 16:15 de España. El encuentro corresponde a la jornada 10 de la LaLiga. Hay partidos que no regalan fútbol vistoso pero sí necesidad pura, y este es uno de esos. Racing y Espanyol llegan con la misma cantidad de puntos y la misma urgencia de cortar una racha negativa.

Ninguno de los dos pudo ganar en sus últimas presentaciones y ambos miran de reojo la tabla, todavía con margen para reaccionar pero sin tiempo de sobra. Un triunfo acá vale doble, más por la calma que da que por los puntos en sí.

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La actualidad de ambos equipos

El Racing de Santander acumula un andar irregular que lo tiene 17° con apenas 8 unidades en nueve fechas. Cayó como visitante ante Osasuna por 2-0 y antes había rescatado un empate en casa frente a Valencia, aunque el golpe más duro fue la goleada que recibió de Celta semanas atrás. La localía puede ser un alivio, pero no hay margen para otro tropiezo.

El Espanyol tampoco encuentra el funcionamiento que esperaba. Está apenas un escalón arriba, en el puesto 16 con los mismos 8 puntos, y viene de perder de local ante Atlético. Antes había sacado un empate como visitante en Málaga y en septiembre sufrió otra derrota en su estadio, esta vez ante Elche. El equipo necesita cortar esa dinámica lejos de su gente.

El historial entre Racing de Santander y Espanyol

El historial entre ambos tiene 36 capítulos y el saldo favorece levemente al Espanyol, que ganó 14 veces por 10 del Racing, con 12 empates en el medio. La diferencia de goles es mínima, 41 contra 40, lo que refleja una paridad que se sostuvo durante años. En los enfrentamientos más recientes el Racing se impuso 2-0 en 2024, aunque antes el Espanyol había ganado con el mismo resultado.

Últimos 10 enfrentamientos

FechaPartidoResultadoTorneo
10/02/2024Racing de Santander vs. Espanyol2-0Segunda División
19/08/2023Espanyol vs. Racing de Santander2-0Segunda División
19/03/2012Espanyol vs. Racing de Santander3-1Primera División
22/10/2011Racing de Santander vs. Espanyol0-1Primera División
03/04/2011Espanyol vs. Racing de Santander1-2Primera División
14/11/2010Racing de Santander vs. Espanyol0-0Primera División
14/04/2010Racing de Santander vs. Espanyol3-1Primera División
06/12/2009Espanyol vs. Racing de Santander0-4Primera División
19/04/2009Espanyol vs. Racing de Santander1-0Primera División
23/11/2008Racing de Santander vs. Espanyol3-0Primera División

Horario del partido

  • México (CDMX): 08:15 hs
  • Estados Unidos (ET): 10:15 hs
  • Estados Unidos (PT): 07:15 hs
  • Argentina: 11:15 hs
  • Colombia: 09:15 hs
  • Perú: 09:15 hs
  • Chile: 11:15 hs
  • España: 16:15 hs

Por dónde ver el partido

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

PartidoDíaMéxicoArgentinaEspaña
Rayo Vallecano vs. ElcheSábado 24 de octubre06:0009:0014:00
Valencia vs. VillarrealSábado 24 de octubre10:3013:3018:30
Atlético de Madrid vs. Deportivo La CoruñaSábado 24 de octubre13:0016:0021:00
Athletic Bilbao vs. GetafeDomingo 25 de octubre07:0010:0014:00
Celta vs. BetisDomingo 25 de octubre09:1512:1516:15
Real Sociedad vs. LevanteDomingo 25 de octubre11:3014:3018:30
Barcelona vs. Real MadridDomingo 25 de octubre14:0017:0021:00
Sevilla vs. OsasunaLunes 26 de octubre14:0017:0021:00

En síntesis

  • Racing de Santander y Espanyol se enfrentan este sábado 24 de octubre por la jornada 10 de la LaLiga.
  • El partido se transmitirá por Sky Sports Mexico, Sky+ y izzi.
  • Racing de Santander suma 8 puntos en el torneo.
  • Espanyol suma 8 puntos en el torneo.
Redacción Bolavip
Redacción Bolavip
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