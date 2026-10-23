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Dónde ver EN VIVO Rayo Vallecano vs. Elche por la jornada 10 de la LaLiga: TV y streaming online

Rayo Vallecano y Elche se enfrentan este sábado 24 de octubre, en el Vallecas Stadium, por la jornada 10 de la LaLiga. Los detalles de la televisación.

Vallecano vs. Elche, LaLiga
Vallecano vs. Elche, LaLiga

Rayo Vallecano recibe a Elche este sábado 24 de octubre desde las 06:00 de México, 09:00 de Argentina, 14:00 de España. El encuentro, correspondiente a la jornada 10 de la LaLiga, se disputará en el Vallecas Stadium. El Rayo Vallecano necesita cortar una racha de empates para no perderle pisada a la mitad de tabla, mientras el Elche llega con la urgencia de sumar de una vez por todas.

Ninguno de los dos pudo ganar en sus últimas dos presentaciones, así que el que rompa esa inercia primero se queda con un envión anímico importante en la jornada 10.

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La actualidad de ambos equipos

El Rayo Vallecano acumula dos empates al hilo, el más reciente 1-1 como visitante ante Getafe, después de otro 1-1 frente a Osasuna. Antes de esa seguidilla había ganado 2-1 ante Espanyol, así que el equipo no perdió en sus últimos tres compromisos pero tampoco logró cerrar los partidos. Está 14° con 9 puntos en 8 fechas, en una zona tranquila pero sin margen para relajarse.

El Elche tampoco gana desde hace dos presentaciones: 0-0 como visitante ante Villarreal y 0-0 de local frente al Celta, dos partidos sin goles que contrastan con el 3-1 que le había sacado a Espanyol semanas atrás. Con 7 unidades en 9 juegos y el puesto 18, el equipo necesita reencontrarse con el arco rival antes de que la distancia con la mitad de la tabla se agrande.

El historial entre Rayo Vallecano y Elche

El historial entre ambos es amplio, con 25 duelos, y le sonríe claramente al Elche, que ganó 16 veces por apenas 5 del Rayo Vallecano y 4 empates. La diferencia de gol también lo respalda: 44 contra 27. Eso sí, el antecedente más reciente quedó para el Rayo, que se impuso 1-0 de local en abril pasado, cortando una seguidilla en la que el Elche había golpeado con goleadas de 4-0 en dos presentaciones anteriores.

Últimos 10 enfrentamientos

FechaPartidoResultadoTorneo
03/04/2026Rayo Vallecano vs. Elche1-0Primera División
21/12/2025Elche vs. Rayo Vallecano4-0Primera División
29/04/2023Elche vs. Rayo Vallecano4-0Primera División
03/10/2022Rayo Vallecano vs. Elche2-1Primera División
18/02/2022Elche vs. Rayo Vallecano2-1Primera División
17/10/2021Rayo Vallecano vs. Elche2-1Primera División
16/01/2021Rayo Vallecano vs. Elche2-0Copa del Rey
08/03/2020Rayo Vallecano vs. Elche2-3Segunda División
05/10/2019Elche vs. Rayo Vallecano1-1Segunda División
21/01/2017Rayo Vallecano vs. Elche1-1Segunda División

Horario del partido

  • México (CDMX): 06:00 hs
  • Estados Unidos (ET): 08:00 hs
  • Estados Unidos (PT): 05:00 hs
  • Argentina: 09:00 hs
  • Colombia: 07:00 hs
  • Perú: 07:00 hs
  • Chile: 09:00 hs
  • España: 14:00 hs

Por dónde ver el partido

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

PartidoDíaMéxicoArgentinaEspaña
Racing de Santander vs. EspanyolSábado 24 de octubre08:1511:1516:15
Valencia vs. VillarrealSábado 24 de octubre10:3013:3018:30
Atlético de Madrid vs. Deportivo La CoruñaSábado 24 de octubre13:0016:0021:00
Athletic Bilbao vs. GetafeDomingo 25 de octubre07:0010:0014:00
Celta vs. BetisDomingo 25 de octubre09:1512:1516:15
Real Sociedad vs. LevanteDomingo 25 de octubre11:3014:3018:30
Barcelona vs. Real MadridDomingo 25 de octubre14:0017:0021:00
Sevilla vs. OsasunaLunes 26 de octubre14:0017:0021:00

En síntesis

  • Rayo Vallecano y Elche se enfrentan este sábado 24 de octubre por la jornada 10 de la LaLiga.
  • El partido se transmitirá por Sky Sports Mexico, Sky+ y izzi.
  • Rayo Vallecano suma 9 puntos en el torneo.
  • Elche suma 7 puntos en el torneo.
Redacción Bolavip
Redacción Bolavip
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