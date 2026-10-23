Dónde ver EN VIVO Rayo Vallecano vs. Elche por la jornada 10 de la LaLiga: TV y streaming online

Rayo Vallecano recibe a Elche este sábado 24 de octubre desde las 06:00 de México, 09:00 de Argentina, 14:00 de España. El encuentro, correspondiente a la jornada 10 de la LaLiga, se disputará en el Vallecas Stadium. El Rayo Vallecano necesita cortar una racha de empates para no perderle pisada a la mitad de tabla, mientras el Elche llega con la urgencia de sumar de una vez por todas.
Ninguno de los dos pudo ganar en sus últimas dos presentaciones, así que el que rompa esa inercia primero se queda con un envión anímico importante en la jornada 10.
La actualidad de ambos equipos
El Rayo Vallecano acumula dos empates al hilo, el más reciente 1-1 como visitante ante Getafe, después de otro 1-1 frente a Osasuna. Antes de esa seguidilla había ganado 2-1 ante Espanyol, así que el equipo no perdió en sus últimos tres compromisos pero tampoco logró cerrar los partidos. Está 14° con 9 puntos en 8 fechas, en una zona tranquila pero sin margen para relajarse.
El Elche tampoco gana desde hace dos presentaciones: 0-0 como visitante ante Villarreal y 0-0 de local frente al Celta, dos partidos sin goles que contrastan con el 3-1 que le había sacado a Espanyol semanas atrás. Con 7 unidades en 9 juegos y el puesto 18, el equipo necesita reencontrarse con el arco rival antes de que la distancia con la mitad de la tabla se agrande.
El historial entre Rayo Vallecano y Elche
El historial entre ambos es amplio, con 25 duelos, y le sonríe claramente al Elche, que ganó 16 veces por apenas 5 del Rayo Vallecano y 4 empates. La diferencia de gol también lo respalda: 44 contra 27. Eso sí, el antecedente más reciente quedó para el Rayo, que se impuso 1-0 de local en abril pasado, cortando una seguidilla en la que el Elche había golpeado con goleadas de 4-0 en dos presentaciones anteriores.
Últimos 10 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|03/04/2026
|Rayo Vallecano vs. Elche
|1-0
|Primera División
|21/12/2025
|Elche vs. Rayo Vallecano
|4-0
|Primera División
|29/04/2023
|Elche vs. Rayo Vallecano
|4-0
|Primera División
|03/10/2022
|Rayo Vallecano vs. Elche
|2-1
|Primera División
|18/02/2022
|Elche vs. Rayo Vallecano
|2-1
|Primera División
|17/10/2021
|Rayo Vallecano vs. Elche
|2-1
|Primera División
|16/01/2021
|Rayo Vallecano vs. Elche
|2-0
|Copa del Rey
|08/03/2020
|Rayo Vallecano vs. Elche
|2-3
|Segunda División
|05/10/2019
|Elche vs. Rayo Vallecano
|1-1
|Segunda División
|21/01/2017
|Rayo Vallecano vs. Elche
|1-1
|Segunda División
Horario del partido
- México (CDMX): 06:00 hs
- Estados Unidos (ET): 08:00 hs
- Estados Unidos (PT): 05:00 hs
- Argentina: 09:00 hs
- Colombia: 07:00 hs
- Perú: 07:00 hs
- Chile: 09:00 hs
- España: 14:00 hs
Por dónde ver el partido
- México: Sky Sports Mexico, Sky+, izzi
- Estados Unidos: ESPN Deportes, ESPN+, Fubo, ESPN App
- Argentina: Disney+ Premium Argentina
- Colombia: Disney+ Premium Sur
- Perú: Disney+ Premium Chile
- Chile: Disney+ Premium Chile
- España: Movistar+, LaLiga TV Bar HD, M+ LALIGA TV
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la jornada
|Partido
|Día
|México
|Argentina
|España
|Racing de Santander vs. Espanyol
|Sábado 24 de octubre
|08:15
|11:15
|16:15
|Valencia vs. Villarreal
|Sábado 24 de octubre
|10:30
|13:30
|18:30
|Atlético de Madrid vs. Deportivo La Coruña
|Sábado 24 de octubre
|13:00
|16:00
|21:00
|Athletic Bilbao vs. Getafe
|Domingo 25 de octubre
|07:00
|10:00
|14:00
|Celta vs. Betis
|Domingo 25 de octubre
|09:15
|12:15
|16:15
|Real Sociedad vs. Levante
|Domingo 25 de octubre
|11:30
|14:30
|18:30
|Barcelona vs. Real Madrid
|Domingo 25 de octubre
|14:00
|17:00
|21:00
|Sevilla vs. Osasuna
|Lunes 26 de octubre
|14:00
|17:00
|21:00
En síntesis
- Rayo Vallecano y Elche se enfrentan este sábado 24 de octubre por la jornada 10 de la LaLiga.
- El partido se transmitirá por Sky Sports Mexico, Sky+ y izzi.
- Rayo Vallecano suma 9 puntos en el torneo.
- Elche suma 7 puntos en el torneo.