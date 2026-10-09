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Dónde ver EN VIVO Real Madrid vs. Villarreal por la jornada 8 de la LaLiga: TV y streaming online

Real Madrid y Villarreal se enfrentan este sábado 10 de octubre, en el Estadio Santiago Bernabeu, por la jornada 8 de la LaLiga. Los detalles de la televisación.

Real Madrid vs. Villarreal, LaLiga
Real Madrid vs. Villarreal, LaLiga

Real Madrid es local ante Villarreal este sábado 10 de octubre en el Estadio Santiago Bernabeu por la octava jornada de la LaLiga.

Real Madrid llega como favorito de local según las casas de apuestas, pero Villarreal tratará de dar el golpe.

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Horario del partido

  • México (CDMX): 13:00 hs
  • Estados Unidos (ET): 15:00 hs
  • Estados Unidos (PT): 12:00 hs
  • Argentina: 16:00 hs
  • Colombia: 14:00 hs
  • Perú: 14:00 hs
  • Chile: 16:00 hs
  • España: 21:00 hs

Por dónde ver el partido

  • México: Sky Sports Mexico, Sky+, izzi
  • Estados Unidos: ESPN+, Fubo, ESPN App
  • Argentina: DIRECTV Sports Argentina
  • Colombia: DIRECTV Sports Colombia
  • Perú: DIRECTV Sports Peru
  • Chile: DIRECTV Sports Chile
  • España: Movistar+, LaLiga TV Bar HD, M+ LALIGA TV, Movistar Plus+

La actualidad de ambos equipos

Real Madrid viene de perder 1-2 como visitante ante Atlético. El equipo ocupa el puesto 4 con 15 puntos. Antes ganó 3-2 como visitante ante Elche.

Villarreal ganó 3-1 como local ante Levante en la fecha anterior. Villarreal está 9° en la tabla con 8 puntos. Antes ganó 3-1 como visitante ante Málaga.

El historial entre Real Madrid y Villarreal

Real Madrid y Villarreal se enfrentaron 53 veces en los últimos años: 30 triunfos de Real Madrid, 6 de Villarreal y 17 empates.

Últimos 10 enfrentamientos

FechaPartidoResultadoTorneo
24/01/2026Villarreal vs. Real Madrid0-2Primera División
04/10/2025Real Madrid vs. Villarreal3-1Primera División
15/03/2025Villarreal vs. Real Madrid1-2Primera División
05/10/2024Real Madrid vs. Villarreal2-0Primera División
19/05/2024Villarreal vs. Real Madrid4-4Primera División
17/12/2023Real Madrid vs. Villarreal4-1Primera División
08/04/2023Real Madrid vs. Villarreal2-3Primera División
19/01/2023Villarreal vs. Real Madrid2-3Copa del Rey
07/01/2023Villarreal vs. Real Madrid2-1Primera División
12/02/2022Villarreal vs. Real Madrid0-0Primera División

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

PartidoDíaMéxicoArgentinaEspaña
Rayo Vallecano vs. Athletic BilbaoSábado 10 de octubre06:0009:0014:00
Alavés vs. Atlético de MadridSábado 10 de octubre08:1511:1516:15
Barcelona vs. GetafeSábado 10 de octubre10:3013:3018:30
Elche vs. CeltaDomingo 11 de octubre06:0009:0014:00
Real Sociedad vs. Deportivo La CoruñaDomingo 11 de octubre08:1511:1516:15
Betis vs. OsasunaDomingo 11 de octubre10:3013:3018:30
Racing de Santander vs. ValenciaDomingo 11 de octubre13:0016:0021:00
Levante vs. SevillaLunes 12 de octubre13:0016:0021:00

En síntesis

  • Real Madrid y Villarreal se enfrentan este sábado 10 de octubre por la jornada 8 de la LaLiga.
  • El partido se transmitirá por Sky Sports Mexico, Sky+ y izzi.
  • Real Madrid suma 15 puntos en el torneo.
  • Villarreal suma 8 puntos en el torneo.
Redacción Bolavip
Redacción Bolavip
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