¿Qué buscará Antonio Mohamed en el mercado de fichajes con Toluca? El DT lo tiene claro

La llegada de Antonio Mohamed a Toluca revolucionó todo. El ciclo de Renato Paiva al frente de los Diablos Rojos fue bueno, pero terminó desinflándose en el final con una dura eliminación en la Liguilla a manos del América. En ese contexto, el arribo del argentino ilusiona a los aficionados de poder dar el salto que espera el equipo y en esa línea se desea que los jugadores con lo que cuente el míster sean los más adecuados para el funcionamiento que espera darle al equipo.

La trayectoria del Turco como entrenador es larga. No se trata de un inexperto o de alguien que está dando sus primeros pasos, lo que significa que tiene sus ideas bien claras y es eso en lo que se fijó la dirigencia de Toluca para contratarlo, en traer en un director técnico que tenga un impacto en el plantel desde el inicio y que sea claro con sus convicciones.

En línea con esto, Mohamed se ha expresado hace un tiempo sobre lo que busca para sus equipos, lo que desea en el funcionamiento y que tipo de jugadores son los que mejor se adaptan a sus intenciones. En una entrevista que brindó al medio La Nación de Argentina en el 2018, el Turco fue muy claro en sus ideas, las mismas que mantiene hasta hoy y que intentará plasmar en Toluca.

El estilo de equipo que desea ver Antonio Mohamed en Toluca

“A mí siempre me gustó jugar para adelante, con un equipo corto que presione en campo rival, que asuma riesgos. Entiendo el fútbol de esa manera. No me caso con un dibujo porque para mí son más importantes los futbolistas. Pongo a los mejores y a partir de ahí genero el dibujo”, explicó Mohamed en su momento.

Y además, agregó: “Si nos presionan, saltamos las líneas y estamos enseguida en campo rival, el ‘9’ aguanta la pelota y llegan desde atrás cinco jugadores. Mantenemos una vocación ofensiva sin mucha posesión, vamos directo al gol”.

Antonio Mohamed está deseoso de armar un equipo que pelee de igual a igual en la Liga MX. (GETTY IMAGES)

Allí, la ventaja que se abre es la del mercado de fichajes. Si bien el plantel de Toluca tiene gran variedad de futbolistas y niveles, lo cierto es que se trata de alguien que conoce muy bien la liga y los jugadores que mejor pueden rendir en ella por lo que será interesante observar que refuerzos pide el argentino para su equipo.

En medio de rumores de salidas de Claudio Baeza y Marcel Ruiz, se piensa en ese centrocampista que pueda controlar el juego y ofrecer gran ayuda a la hora de defender. La suma a desembolsar no es un problema, por lo que se espera una elección precisa de Mohamed con el objetivo de darle jerarquía a un equipo que busca pelear el título de la Liga MX.

