Después de una fase regular donde todos lo miraban de reojo, el Club América protagonizó una Fiesta Grande sensacional y sin atenuantes, despejó todas las dudas sobre el inicio de su semestre y volvió a demostrar por qué hace tres torneos nadie puede arrebatarle la corona de su cabeza.

Con la consagración de este domingo ante Rayados, las ‘Águilas’ alcanzaron el 16° título de Liga MX, le sacaron cuatro de ventaja a su más inmediato perseguidor (Chivas Guadalajara, con doce) y ratificaron el status de la institución como la más grande de la historia del futbol mexicano.

En este sentido, Jonathan Dos Santos, uno de los principales elementos utilizados por André Jardine, expresó su inmensa felicidad por esta vigencia del América en los últimos tiempos en el ámbito local, y aseguró que en este momento ningún equipo del planeta es tan bueno como el equipo azulcrema.

“Un sextete… Si estuviéramos en Europa, ya nos tendrían como un equipo de época y el mejor equipo del mundo; se dice muy fácil, pero sí es muy difícil todo lo conseguimos por todo lo que conlleva, el hecho de tener pocas vacaciones, pocos entrenamientos en pretemporada, pero tenemos una gran familia”, sostuvo muy eufóricamente el volante que logró su tercer coronación con el equipo de sus amores.

El mediocentro dedicó el título a su padre, quien ahora está en el cielo pero que fue el impulsor de su amor por las Águilas. “Nací americanista desde la cuna, no me lo puedo creer si me lo dices ahora mismo, que estoy en la historia del América, siendo un jugador que llegó con pocas oportunidades, a punto de retirarme y mírame ahora levantando mi tercer título con el club”, sentenció Dos Santos en el terreno de juego del Estadio BBVA.

