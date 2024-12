Se confirmó cómo será el nuevo formato de la Leagues Cup 2025 y cómo impactará en la Liga MX

Este domingo llegó a su fin el 2024 para el futbol mexicano. Algunos equipos de la Liga MX ya están realizando sus respectivas pretemporadas, mientras que otros todavía están descansando hasta que el próximo viernes 10 de enero comience el Clausura 2025.

Sin embargo, el Clausura 2025 no será el único torneo que disputen los equipos. Otra competición será la Leagues Cup, en la que se espera que se produzcan cambios importantes luego de las críticas que recibió el torneo durante 2024. Así lo confirmó Mikel Arriola, presidente de la Liga MX.

“Acabamos de aprobar el nuevo formato de la Leagues Cup. Ahí está la primicia, ya no vamos a concentrar allá y vamos a jugar entre semana para que los equipos mexicanos no sufran tantos días allá“, reveló el directivo mexicano en una entrevista con RG La Deportiva antes de la final entre Rayados y América de este domingo.

“Vamos a jugar fin de semana acá y no vamos a interrumpir la Liga MX. Eso fue una petición de los clubes y de la afición”, agregó Mikel Arriola. Recordemos que la Leagues Cup hasta 2024 se disputaba toda de corrido y sin interrupciones, lo que producía un parón en la Liga MX.

Mikel Arriola, Presidente de la Liga MX, reveló el nuevo formato de la Leagues Cup (IMAGO)

No obstante, debido al reclamo de los equipos, en 2025 ya no habrá parón en la Liga MX y además los clubes no tendrán que concentrar en Estados Unidos. Cada uno viajará hacia el país vecino, jugará y volverá a México para el fin de semana disputar el torneo nacional.

Se reduce la cantidad de equipos en la Leagues Cup 2025

Por último, Mikel Arriola reveló que la MLS no participará con todos sus equipos en la Leagues Cup 2025. Se espera que la liga norteamericana genere una eliminatoria previa para determinar los 18 clubes que disputarán la competición el año próximo.