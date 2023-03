Pasamos hacia uno de los partidos más destacados en calidad de amistoso, en este caso con la Selección de Perú visitando a su par de Alemania para HOY, sábado 25 de marzo. El juego tendrá sede en el Mewa Arena de Maguncia a las 14:45 hora peruana, con arbitraje de Maria Sole Ferrieri Caputi (Italia), sumado a la transmisión de Star+ para Latinoamérica y en FuboTV para Estados Unidos.

Comenzamos todo con los dueños de casa, donde "Die Mannschaft" sabe que no afrontará las Eliminatorias para la Eurocopa 2024 por ser la sede de organización del evento. Es por ello que quienes vienen de sufrir la eliminación en fase de grupos de la pasada Copa del Mundo, comandados por Hans-Dieter Flick chocarán el martes contra Bélgica en la otra exhibición asumida.

Buscando reinsertarse en los primeros planos, la "Bicolor" quiere dejar atrás la no clasificación al Mundial de Qatar 2022 tras quedar eliminado en la fase de repechaje contra Australia. En este caso el entrenador es el señor Juan Reynoso, quien junto al plantel tendrán que asumir otro compromiso amistoso en la presente Fecha FIFA, siendo Marruecos el rival del martes.

¿Dónde VER EN VIVO la transmisión de Alemania vs. Perú por un Amistoso?

El duelo Alemania vs. Perú va a disputarse a las 14:45 hora peruana con transmisión allí y en Sudamérica por la plataforma de Star+. Mientras que en Estados Unidos lo darán FuboTV.

Horarios y canales de TV en otros países

Argentina: 16:45 horas sin TV, solo ONLINE

Bolivia: 15:45 horas sin TV, solo ONLINE

Brasil: 16:45 horas sin TV, solo ONLINE

Chile: 16:45 horas sin TV, solo ONLINE

Colombia: 14:45 horas sin TV, solo ONLINE

Ecuador: 14:45 horas sin TV, solo ONLINE

España: 20:45 horas sin TV

Estados Unidos: 12:45 horas PT y 15:45 horas ET por Fox Soccer Plus

México: 13:45 horas por SKY Sports y Blue To Go

Paraguay: 16:45 horas sin TV, solo ONLINE

Perú: 14:45 horas por ATV

Uruguay: 16:45 horas sin TV, solo ONLINE

Venezuela: 15:45 horas sin TV, solo ONLINE

Probables alineaciones de Alemania y Perú

Alemania

Marc-André ter Stegen; Joshua Vagnoman, Armel Bella Kotchap, Marrhias Ginter, Christian Gunter; Leon Goretzka, Joshua Kimmich, Kai Havertz; Serge Gnabry, Kevin Schade y Niclas Fullkrug. DT: Hans-Dieter Flick.

Perú

Pedro Gallese, Luis Advíncula, Carlos Zambrano, Miguel Araujo, Anderson Santamaría, Marcos López; Renato Tapia, Pedro Aquino; Christofer Gonzáles, André Carrillo; y Raúl Ruidíaz. DT: Juan Reynoso.

MINUTO a MINUTO de Alemania vs. Perú