La selección brasileña de fútbol no quiere disputar el partido pendiente ante la 'Albiceleste', ya que lo consideran innecesario.

La Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) ha pedido a la FIFA que no se dispute el partido pendiente de las Eliminatorias Sudamericanas frente a Argentina debido a que no beneficia a ninguna de las selecciones en su camino al Mundial Qatar 2022. Así es como informó el periodista argentino Gaston Edul en sus redes sociales.

Según la prensa brasileña, el pedido viene desde el comando técnico brasileño liderado por Tité, quien pidió al presidente de la CBF acudir a la FIFA para cancelar el encuentro, ya que este encuentro pendiente en realidad no sería tomado en serio tras la clasificación de ambas selecciones al Mundial Qatar 2022, y porque la tabla de posiciones no se movería en lo absoluto.

"Desde Brasil dan la información que la Confederación Brasileña de Fútbol le pidió a FIFA que no se juegue Argentina - Brasil. Fue un pedido de Tité. Depende del fallo del TAS que va a salir a fines de mes pero el partido se encamina definitivamente a no jugarse", reveló el periodista de TyC Sports.

Como se recuerda, el partido se suspendió el 5 de septiembre de 2021 por invasión de las autoridades sanitarias brasileñas por infracciones de jugadores argentinos al ingresar al país, se había reprogramado para el 22 de septiembre de este año.

Con tanta cercanía al Mundial Qatar 2022, no solo Brasil, sino también Argentina, prefieren no jugar el encuentro, el cual no cambiaría la clasificación y mantendría de todas maneras al ‘Scratch’ en primer lugar y a la albiceleste en la segunda posición de la tabla de las Eliminatorias Sudamericanas.