El ex volante de Universitario de Deportes, Pablo Vitti en su momento su juego estaba por encima de Lionel Messi y ahora abrió su cafetería.

Un informe hecho por Mercurio y Tyc Sport nos hicieron conocer al actualidad de Pablo Vitti.

Además de un dato que nadie había notado del jugador argentino.

Pablo Vitti es un ex jugador de fútbol que hizo su debut en Rosario Central en el 2004 con tan solo 19 años, jugó en varios equipos de Argentina y logró llegar a Europa. Debido a sus buenas actuaciones, Francisco Ferraro, director técnico de la Selección Argentina en aquel momento, decidió convocarlo para que sea parte de los 23 futbolistas que viajaron a Holanda para disputar la Copa del Mundo Sub 20 en el 2005.

FOTO: TWITTER

FOTO: TWITTER

En el primer encuentro de la Selección en el Mundial, Pancho Ferraro decidió que Vitti sea parte del equipo titular, mientras que Messi tuvo que esperar en el banco al segundo tiempo para ingresar al campo, aunque con el correr de los partidos y su nivel superlativo le terminó ganando el puesto al ex jugador Santo. "Me lo recuerdan. Me lo dicen como chiste. En este mundial Messi iba al banco y yo de titular", dijo Vitti hace algunos años en diálogo con El Tiempo de San Juan.

¿A qué se dedica Pablo Vitti en la actualidad?

Tras retirarse del fútbol profesional en el año 2016, luego de casi 20 años de carrera, La Muñeca Vitti se alejó del mundo del fútbol, aunque no del todo. Actualmente, el campeón del Mundo Sub 20 es representante de futbolistas, pero además es dueño y atiende una cafetería en su Rosario natal.



La carrera futbolística de Pablo Vitti

Rosario Central (2004-2006)

Banfield (2007)

Independiente (2008)

Chernomorets Odessa de Ucrania (2008)

Toronto FC de Canadá (2009)

Universidad San Martín de Perú (2010)

Universitario de Perú (2011)

Querétaro de México (2012)

Liga de Quito de Ecuador (2012-2013)

Tigre (2013-2015)

San Martín de San Juan (2015)

All Boys (2016)