Liverpool espera lavarse la cara de su desgracia doméstica reciente por Premier League, alejará todo lo malo para que esto no se traslade al escenario europeo cuando enfrente al Napoli. 'Los Reds' en su primer partido del Grupo A de la Liga de Campeones el miércoles, quieren demostrar por qué y para qué están en esta competencia. Desean sacar todo su poderío ante un combinado italiano que no viene del todo bien, por eso desde el vamos pisarán el acelerador.

En el papel, los dos equipos tienen que mostrar todas sus hostilidades en el 'Estadio Diego Armando Maradona', antes de enfrentarse a conjuntos de alto nivel como el Ajax de los Países Bajos, y Rangers de Escocia. Por eso, en este debut para ambos cuadros, la victoria es el único camino para acomodarse dentro de la competición. Tienen con qué demostrar lo mejor de sí, regalándonos un tremendo partido con sus jugadores al ciento por ciento.

Una nota amarga dentro del éxito del fin de semana del Napoli, cuando vencieron a la Lazio, fue la preocupante lesión del extremo mexicano, Hirving Lozano, quien fue derribado en camilla tras un choque de cabezas con Adam Marusic. Hasta el momento los escaneos no revelaron ninguna fractura facial y estará disponible aquí, de no mediar inconvenientes. Quedará en veremos su participación, según los informes médicos del club.

Jürgen Klopp ya no cuenta con Naby Keita, Alex Oxlade-Chamberlain y Jordan Henderson, todos son considerados como bajas por lesión, junto a decisiones técnicas. Pero se espera que Thiago Alcántara regrese a los entrenamientos a principios de esta semana y pueda solicitar un lugar en el equipo viajero. Siendo todavía esto una incertidumbre gigante para el universo del Liverpool. Nada está dicho, todavía existen algunas dudas.

POSIBLES ALINEACIONES NAPOLI VS. LIVERPOOL:

XI NAPOLI: Meret; Di Lorenzo, Kim, Rrahmani, Rui; Zielinski, Zambo Anguissa, Lobotka; Politano, Raspadori, Kvaratskhelia.

XI LIVERPOOL: Alisson; Alexander-Arnold, Matip, Van Dijk, Robertson; Elliott, Fabinho, Milner; Salah, Nunez, Diaz.

¿CUÁNDO SE JUGARÁ EL NAPOLI VS. LIVERPOOL?

Napoli jugará como local este miércoles 7 de septiembre a las (2:00 PM - HORA PERUANA), en el 'Estadio Diego Armando Maradona' frente al Liverpool por la primera fecha del 'Grupo A'.

¿QUÉ CANAL PASARÁ EL PARTIDO ENTRE NAPOLI VS. LIVERPOOL?

Argelia TOD, beIN Sports English, beIN SPORTS CONNECT

Angola SuperSport Football Plus ROA, DStv Now, SuperSport MaXimo 2

Anguila Flow Sports App, Flowsports.co

Antigua y Barbuda Flow Sports App, Flowsports.co

Argentina ESPN Argentina, Star+

Armenia Vivaro.tv

Aruba Flow Sports App, Flowsports.co

Australia Stan Sport

Austria DAZN, Sky Sport Austria 3, Sky Sport Austria 1

Bahamas Flow Sports App, Flowsports.co

Bahréin TOD, beIN Sports English, beIN SPORTS CONNECT

Bangladésh Sony Six, Sony Six HD, Sony LIV

Barbados Flowsports.co, Flow Sports App

Bélgica Pickx+ Sports 5

Belice ESPN 4 Norte

Benín Canal+ Sport 4 Afrique, SuperSport Football Plus ROA, SuperSport MaXimo 2

Bermudas Flow Sports App, Flowsports.co

Bután Sony Six, Sony LIV, Sony Six HD

Bolivia Star+

Bosnia-Herzegovina Arena Sport 2, Moja TV

Botsuana DStv Now, SuperSport MaXimo 2, SuperSport Football Plus ROA

Brasil Space Brazil, HBO Max

Islas Vírgenes Británicas Flowsports.co, Flow Sports App

Brunei beIN Sports Connect, beIN Sports Connect Malaysia, beIN Sports 1 Thailand

Bulgaria Voyo Sport, bTV Action

Burkina Faso Canal+ Sport 4 Afrique, SuperSport Football Plus ROA, DStv Now, SuperSport MaXimo 2

Burundi DStv Now, Canal+ Sport 4 Afrique, SuperSport Football Plus ROA, SuperSport MaXimo 2

Camboya beIN Sports Connect, beIN Sports 1 Thailand

Camerún DStv Now, SuperSport Football Plus ROA, SuperSport MaXimo 2, Canal+ Sport 4 Afrique

Canadá DAZN

Cape Verde DStv Now, SuperSport Football Plus ROA, SuperSport MaXimo 2, Canal+ Sport 4 Afrique

Islas Caimán Flow Sports App, Flowsports.co

República Centroafricana SuperSport Football Plus ROA, SuperSport MaXimo 2, Canal+ Sport 4 Afrique

Chad DStv Now, beIN SPORTS CONNECT, SuperSport Football Plus ROA, beIN Sports English, SuperSport MaXimo 2, TOD, Canal+ Sport 4 Afrique

Chile ESPN Chile, Star+

China QQ Sports Live, PPTV Sport China

Colombia ESPN, Star+

Comoras SuperSport Football Plus ROA, SuperSport MaXimo 2

Congo SuperSport MaXimo 2, Canal+ Sport 4 Afrique, DStv Now, SuperSport Football Plus ROA

RD del Congo SuperSport Football Plus ROA, SuperSport MaXimo 2

Costa Rica ESPN 4 Norte, Star+

Cote D'Ivoire DStv Now, SuperSport MaXimo 2, SuperSport Football Plus ROA, Canal+ Sport 4 Afrique

Croacia Arena Sport 3 Croatia

Chipre Cytavision Sports 3, Cytavision on the Go

República Checa Premier Sport 2

Dinamarca Viaplay Denmark, TV3+ HD

Yibuti Canal+ Sport 4 Afrique, beIN Sports English, SuperSport MaXimo 2, TOD, beIN SPORTS CONNECT, DStv Now, SuperSport Football Plus ROA

Dominica Flowsports.co, Flow Sports App

República Dominicana Star+, ESPN 4 Norte

Ecuador Star+, ESPN

Egipto TOD, beIN Sports English, beIN SPORTS CONNECT

El Salvador Star+, ESPN 4 Norte

Guinea Ecuatorial DStv Now, Canal+ Sport 4 Afrique, SuperSport MaXimo 2, SuperSport Football Plus ROA

Eritrea DStv Now, SuperSport MaXimo 2, SuperSport Football Plus ROA

Estonia Viaplay Estonia

Etiopía DStv Now, SuperSport Football Plus ROA, SuperSport MaXimo 2

Islas Feroe TV3+ HD

Finlandia C More Sport 1, C More Suomi

Francia beIN Sports 3, Free, beIN SPORTS CONNECT

Gabón Canal+ Sport 4 Afrique, SuperSport MaXimo 2, DStv Now, SuperSport Football Plus ROA

Gambia SuperSport MaXimo 2, Canal+ Sport 4 Afrique, DStv Now, SuperSport Football Plus ROA

Georgia Silk Universal

Alemania DAZN2, DAZN

Ghana SuperSport Football Plus ROA, Canal+ Sport 4 Afrique, SuperSport MaXimo 2, DStv Now

Grecia Cosmote Sport 2 HD, MEGA Channel

Granada Flowsports.co, Flow Sports App

Guatemala Star+, ESPN 4 Norte

Guinea Canal+ Sport 4 Afrique, DStv Now, SuperSport MaXimo 2, SuperSport Football Plus ROA

Guinea-Bissau SuperSport MaXimo 2, SuperSport Football Plus ROA, DStv Now, Canal+ Sport 4 Afrique

Honduras ESPN 4 Norte, Star+

Hong Kong beIN Sports Connect Hong Kong, beIN Sports 3 Hong Kong

Hungría Sport 1 Hungary

Islandia Stöð 2 Sport 2

India Sony Six HD, Sony Six, JioTV, Sony LIV

Indonesia Vidio

Irán beIN SPORTS CONNECT, TOD, beIN Sports English

Iraq beIN SPORTS CONNECT, TOD, beIN Sports English

Irlanda Virgin Media Two, BTSport.com, BT Sport 2, Talksport 2 Radio UK, BT Sport App, Virgin TV Go, LiveScore App

Israel 5Sport, 5 App

Italia Amazon Prime Video

Jamaica Flow Sports App, Flowsports.co

Japón WOWOW Prime

Jordania TOD, beIN Sports English, beIN SPORTS CONNECT

Kenia SuperSport Football Plus ROA, DStv Now, SuperSport MaXimo 2

Corea del Sur SPOTV ON 2

Kosovo ArtMotion

Kuwait TOD, beIN SPORTS CONNECT, beIN Sports English

Laos beIN Sports Connect, beIN Sports 1 Thailand

Letonia Viaplay Latvia

Líbano TOD, beIN SPORTS CONNECT, beIN Sports English

Lesoto SuperSport MaXimo 2, SuperSport Football Plus ROA, DStv Now

Liberia DStv Now, SuperSport MaXimo 2, SuperSport Football Plus ROA

Libia TOD, beIN SPORTS CONNECT, beIN Sports English

Lituania Viaplay Lithuania

Luxemburgo Pickx+ Sports 5

Macao TDM Desporto

Madagascar DStv Now, SuperSport MaXimo 2, SuperSport Football Plus ROA

Malaui SuperSport MaXimo 2, DStv Now, SuperSport Football Plus ROA

Malasia beIN Sports 3 Malaysia, beIN Sports Connect Malaysia

Maldivas Sony Six HD, Sony Six, Sony LIV

Malí SuperSport MaXimo 2, DStv Now, Canal+ Sport 4 Afrique, SuperSport Football Plus ROA

Malta GO TV Anywhere, TSN3 Malta, TVMNews+

Mauritania SuperSport Football Plus ROA, beIN SPORTS CONNECT, TOD, beIN Sports English, DStv Now, Canal+ Sport 4 Afrique, SuperSport MaXimo 2

Mauricio SuperSport MaXimo 2, DStv Now, SuperSport Football Plus ROA

Mayotte SuperSport MaXimo 2, SuperSport Football Plus ROA

México HBO Max, TNT Sports

Montenegro Arena Sport 2

Montserrat Flowsports.co, Flow Sports App

Marruecos beIN Sports English, TOD, beIN SPORTS CONNECT

Mozambique SuperSport Football Plus ROA, SuperSport MaXimo 2, DStv Now

Namibia SuperSport Football Plus ROA, DStv Now, SuperSport MaXimo 2

Nepal Sony Six, Sony Six HD, Sony LIV

Países Bajos Ziggo Sport Voetbal

Nueva Zelanda Spark Sport

Nicaragua Star+, ESPN 4 Norte

Níger SuperSport MaXimo 2, Canal+ Sport 4 Afrique, DStv Now, SuperSport Football Plus ROA

Nigeria Canal+ Sport 4 Afrique, SuperSport MaXimo 2, SuperSport Football Plus Nigeria, DStv Now

North Macedonia Arena Sport 2

Noruega TV2 Sport Premium, TV 2 Play

Omán beIN Sports English, TOD, beIN SPORTS CONNECT

Pakistán Sony Six, Sony LIV, Sony Six HD

Palestinian Territory beIN Sports English, TOD, beIN SPORTS CONNECT

Panamá Flowsports.co, Flow Sports App, ESPN 4 Norte, Star+

Paraguay Star+

Perú Star+

Filipinas Premier Sports

Polonia IPLA, Polsat Sport Premium 2

Portugal Eleven Sports 2 Portugal

Puerto Rico ViX

Qatar TOD, beIN SPORTS CONNECT, beIN Sports English

Reunion SuperSport Football Plus ROA, SuperSport MaXimo 2

Rumania Orange Sport 2 Romania, Orange TV Go, Digi Sport 2 Romania, Digi Online, Prima Sport 1

Rusia Матч!, Sportbox.ru, matchtv.ru

Ruanda SuperSport Football Plus ROA, SuperSport MaXimo 2, Canal+ Sport 4 Afrique

Saint Helena SuperSport Football Plus ROA, SuperSport MaXimo 2

Saint Kitts y Nevis Flow Sports App, Flowsports.co

Santa Lucía Flowsports.co, Flow Sports App

San Vicente / Granadinas Flow Sports App, Flowsports.co

Sao Tome And Principe SuperSport Football Plus ROA, SuperSport MaXimo 2

Arabia Saudita beIN SPORTS CONNECT, TOD

Senegal DStv Now, SuperSport MaXimo 2, SuperSport Football Plus ROA, Canal+ Sport 4 Afrique

Serbia Arena Sport 1P

Seychelles SuperSport MaXimo 2, DStv Now, Flowsports.co, Flow Sports App, SuperSport Football Plus ROA

Sierra Leona SuperSport Football Plus ROA, SuperSport MaXimo 2, DStv Now, Canal+ Sport 4 Afrique

Singapur StarHub TV+, beIN Sports 3, beIN Sports Connect Singapore

Eslovaquia Premier Sport 2

Eslovenia SportKlub 1 Slovenia

Somalia TOD, SuperSport Football Plus ROA, beIN Sports English, beIN SPORTS CONNECT, SuperSport MaXimo 2

Sur África SuperSport Premier League, DStv App, SuperSport MaXimo 2

Sudán del Sur DStv Now, TOD, beIN SPORTS CONNECT, beIN Sports English

España Movistar Liga de Campeones 5, Movistar+

Sri Lanka Sony LIV, Sony Six, Sony Six HD

Sudán beIN SPORTS CONNECT, SuperSport Football Plus ROA, SuperSport MaXimo 2, beIN Sports English, TOD, DStv Now

Suazilandia SuperSport MaXimo 2, DStv Now, SuperSport Football Plus ROA

Suecia C More Sweden

Suiza Blue Sport, Blue Sport 2

Siria beIN Sports English, beIN SPORTS CONNECT, TOD

Tanzania SuperSport MaXimo 2, DStv Now, SuperSport Football Plus ROA

Tailandia beIN Sports Connect, AIS PLAY, beIN Sports 1 Thailand

Togo DStv Now, SuperSport Football Plus ROA, Canal+ Sport 4 Afrique, SuperSport MaXimo 2

Trinidad y Tobago Flow Sports App, Flowsports.co

Túnez beIN Sports English, TOD, beIN SPORTS CONNECT

Turquía TV8,5, Exxen

Islas Turcas y Caicos Flowsports.co, Flow Sports App

Uganda SuperSport Football Plus ROA, DStv Now, SuperSport MaXimo 2

Ucrania MEGOGO Football 2

Emiratos Árabes Unidos beIN SPORTS CONNECT, TOD, beIN Sports English

Reino Unido Talksport 2 Radio UK, LiveScore App, BT Sport 2, BT Sport App, BTSport.com

Estados Unidos ViX, Paramount+, VIX+

Uruguay Star+

Venezuela Star+, ESPN

Vietnam FPT Play

Yemen TOD, beIN SPORTS CONNECT, beIN Sports English

Zambia SuperSport Football Plus ROA, SuperSport MaXimo 2

Zimbabue SuperSport MaXimo 2, SuperSport Football Plus ROA, DStv Now