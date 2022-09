AHORA | EN VIVO | Suiza jugará como local ante República Checa con Xherdan Shaqiri y Patrik Schick como posibles titulares en el 'AFG Arena' de St. Gallen. Este martes 27 de septiembre a la (1:45 PM - HORA PERUANA), en lo que será la jornada 6 del 'Grupo B' de esta apasionante Liga de Naciones UEFA. Los dos equipos pelean por no descender a la 'Liga B'.

Suiza vs. República Checa EN VIVO por la Liga de Naciones UEFA

Con ambos equipos aún enfrentando la amenaza del descenso de la máxima división de la Liga de Naciones de la UEFA, Suiza y la República Checa luchan en el 'AFG Arena' de St. Gallen, por el 'Grupo B' de la Liga A el martes desde la (1:45 PM - HORA PERUANA). 'Los Rossocrociati' se adjudicaron una sorpresiva victoria por 2-1 en territorio español el fin de semana, mientras que el equipo de Jaroslav Silhavy fue derrotado por 4-0 por un compañero ibérico en Portugal.

No muchas naciones pueden presumir con orgullo de haber obtenido victorias sucesivas sobre Portugal y España, pero Suiza ahora es parte de esa multitud de élite después de vencer por 2-1 al equipo de Luis Enrique, que persigue la final en la quinta jornada. El central de Suiza y Manchester City, Manuel Akanji, recibió su segunda tarjeta amarilla del torneo después de abrir el marcador contra España, y será uno de los dos jugadores de 'Rossocrociati' que se perderá por una acumulación de tarjetas amarillas.

Fabian Schar puede esperar reemplazar a Akanji en la línea de fondo, mientras que Ricardo Rodríguez fue retirado en el medio tiempo la última vez, pero el lateral izquierdo había estado lidiando con una lesión complicada antes de la pausa internacional. Si ganan se liberan de la presión de caer a la segunda división de este torneo, lo cual sería considerado como un evento de nivel fracaso.

En cuanto a la República Checa, Silhavy perdió al central Jakub Brabec con 22 minutos en el reloj por lesión contra Portugal, por lo que Ondrej Kudela debería comenzar en defensa esta semana. El mediocampista Petr Sevcik estuvo bien para salir de la banca la última vez después de recuperarse de una enfermedad y ahora podría desafiar a Alex Kral por su lugar, mientras que las opciones en ataque están ahí para Silhavy en abundancia.

POSIBLES ALINEACIONES SUIZA VS. REPÚBLICA CHECA:

XI SUIZA: Sommer; Widmer, Elvedi, Schar, Rodriguez; Freuler, Xhaka, Sow; Shaqiri, Embolo, Vargas.

XI REPÚBLICA CHECA: Vaclik; Kudela, Zima, Jemelka; Coufal, Sevcik, Soucek, Zeleny; Cerny, Schick, Hlozek.

¿CUÁNDO SE JUGARÁ EL SUIZA VS. REPÚBLICA CHECA?

Suiza jugará de local ante República Checa este martes 27 de septiembre a las (1:45 PM - HORA PERUANA), en el 'AFG Arena' de St. Gallen. Partido correspondiente a la jornada 6 del 'Grupo B'.

¿QUÉ CANAL PASARÁ EL PARTIDO ENTRE SUIZA VS. REPÚBLICA CHECA?

Argentina Star+

Bolivia Star+

Chile Star+

Colombia Star+

Ecuador Star+

Internacional UEFA.tv

México Sky HD, Blue To Go Video Everywhere

Paraguay Star+

Perú Star+

Estados Unidos Fox Sports 2, ViX, FOX Sports App, Fubo Sports Network, Foxsports.com

Uruguay Star+

Venezuela Star+