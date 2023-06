Terminando una larga temporada con el juego en el que ningún equipo quiere ser parte, Holanda e Italia se perdieron las semifinales de la Liga de Naciones de la UEFA esta semana, por lo que deben disputar un desempate por el tercer puesto el domingo.

Lucharán por el bronce en Enschede, después de que los anfitriones del torneo fueran derrotados por Croacia en la prórroga y sus homólogos italianos fueran derrotados por España.

El objetivo de Italia este fin de semana seguramente será similar al de sus anfitriones, ya que la preocupante racha de resultados continuó para los actuales campeones de Europa con la derrota ante España a mitad de semana.

La Oranje, sin embargo, salió mal en las semifinales, puesto que finalmente fue derrotada por una Croacia superior el miércoles, a pesar de llevar el choque de los equipos en De Kuip a la prórroga con un empate en el último suspiro.

POSIBLES EQUIPOS – PAÍSES BAJOS VS. ITALIA:

XI PAÍSES BAJOS: Bijlow; Dumfries, Van Dijk, Botman, Malacia; De Roon, De Jong; Bergwijn, Koopmeiners, Simons; Weghorst.

XI ITALIA: Donnarumma; Darmian, Toloi, Acerbi, Dimarco; Barella, Verratti, Pellegrini; Zaniolo, Retegui, Raspadori.

Países Bajos vs. Italia por el tercer puesto de la Liga de Naciones UEFA: marcador y resultado en vivo

Países Bajos vs. Italia: ¿Cuándo y a qué hora es el partido por el tercer puesto de la Liga de Naciones UEFA?

El encuentro entre Países Bajos vs. Italia se jugará este domingo 18 de junio, a partir de las 08:00 horas de Perú.

Países Bajos vs. Italia: ¿Qué canal transmite el partido por el tercer puesto de la Liga de Naciones UEFA?

Perú: SporTV, Canais Globo, ESPN, GUIGO, NOW NET e Claro, Star+, ESPN, UEFA.tv, Blue To Go Video Everywhere, Sky HD, RTVE.es, TDP, fuboTV España, ViX, VIX+, Fubo Sports Network, Fútbol Libre, Fútbol Latam, Pirlo TV, Roja directa.