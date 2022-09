Lo importante de este partido era para analizar el tema del juego de ambas escuadras, que están señaladas como candidatas para mover el torneo mundial. 'Qatar 2022' está a la vuelta de la esquina, por ese motivo este partido entre Países Bajos y Bélgica tenía mucho interés encima.

Gracias a este triunfo de los Países Bajos por la mínima diferencia ante Bélgica, se consagró como ganador del 'Grupo D' en la 'Liga A', clasificando a la fase final del torneo. El trabajo de los dirigidos por Louis van Gaal ha sido perfecto, porque no dejó puntos jamás en esta fase regular de todos contra todos.

Virgil Van Dijk marcó el gol, colocando a 'La Naranja Mecánica' por encima de todos con 6 partidos donde estuvo considerado como invicto. Porque ganó 5 de ellos, y empató el resto. En esta oportunidad superó tranquilamente a Bélgica, que fue con sus mejores jugadores, pero en Amsterdam es casi imposible, según parece.

Es importante precisar que según UEFA: "Participarán los cuatro primeros clasificados de los grupos de la Liga A y, en principio, uno de ellos será el anfitrión. Las semifinales se disputarán los días 14 y 15 de junio de 2023 y la final y el partido por el tercer puesto el 18 de junio". Así que, tendremos que esperar un poco más para lo que vendrá.

FECHAS DE LAS SEMIFINALES, FINAL Y PLAYOFFS DE DESCENSO (LIGA DE NACIONES UEFA):

Semifinales: 14 y 15 de junio de 2023

Final y partido por el tercer puesto: 18 de junio de 2023

Play-offs de descenso: 21-23 y 24-26 de marzo de 2024

PREVIA - PAÍSES BAJOS VS. BÉLGICA:

Países Bajos solo necesita un punto contra Bélgica el domingo para encabezar el Grupo D y avanzar a la fase final de la UEFA Nations League. Debido a las reglas de cabeza a cabeza que se utilizan en la Liga de las Naciones, Bélgica debe marcar cuatro goles en Ámsterdam después de sufrir una derrota por 4-1 ante sus vecinos en junio.

El ex-entrenador de Barcelona y Manchester United, Louis van Gaal, ha disfrutado de un excelente tercer período al frente de su país de origen hasta el momento, permaneciendo invicto en sus 14 partidos desde que asumió el cargo en agosto de 2021. La victoria por 2-0 del jueves ante Polonia fue una actuación típicamente controlada de Países Bajos bajo la tutela de Van Gaal, con el tercer gol internacional de Cody Gakpo en solo ocho partidos, lo que les dio una ventaja de 13 minutos para mantener.

Bélgica se ha desempeñado sólidamente en la Liga de las Naciones, sumando 10 puntos en cinco partidos, pero su derrota por 4-1 ante Holanda en Bruselas en la jornada inaugural parece haber terminado con sus posibilidades de avanzar a la siguiente etapa por segunda campaña consecutiva. Los goles en el primer tiempo de Kevin De Bruyne y Michy Batshuayi ayudaron al equipo de Roberto Martínez a ganar 2-1 a Gales el jueves.

Parece poco probable que Teun Koopmeiners y Memphis Depay participen contra Bélgica luego de ser retirados debido a lesiones en la cabeza y músculos, respectivamente, durante la victoria contra Polonia a mitad de semana. Sin embargo, Timothy Castagne podría reemplazar a Thomas Meunier para refrescar las cosas en el lateral derecho, mientras que Arthur Theate podría entrar en los tres últimos, lo que permitiría a Toby Alderweireld cambiar a su lado derecho preferido.

POSIBLES ALINEACIONES PAÍSES BAJOS VS. BÉLGICA:

XI PAÍSES BAJOS: Pasveer; Timber, Van Dijk, Ake; Dumfries, De Roon, De Jong, Berghuis, Blind; Bergwijn, Gakpo.

XI BÉLGICA: Courtois; Alderweireld, Vertonghen, Theate; Castagne, Tielemans, Witsel, Carrasco; De Bruyne, Hazard; Batshuayi.

¿CUÁNDO SE JUGARÁ EL PAÍSES BAJOS VS. BÉLGICA?

Países Bajos jugará de local ante Bélgica este domingo 25 de septiembre a la (1:45 PM - HORA PERUANA), por la jornada 6 de la 'Liga de Naciones' en el 'Amsterdam Arena'.

¿QUÉ CANAL PASARÁ EL PARTIDO ENTRE PAÍSES BAJOS VS. BÉLGICA?

Argentina ESPN Argentina, Star+

Bolivia Star+

Brasil NOW NET e Claro, SporTV, Canais Globo, Star+

Canadá Fubo Sports Network, DAZN

Colombia ESPN, Star+

Chile ESPN Chile, Star+

Ecuador ESPN, Star+

Internacional Sport 24 Extra, UEFA.tv

Paraguay Star+

Perú Star+

Uruguay Star+

México Blue To Go Video Everywhere, Sky HD

Estados Unidos Fubo Sports Network, ViX