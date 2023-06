Un equipo de Croacia que aún busca su primer honor internacional choca con un equipo de España que apunta a restaurar antiguas glorias en la final de la Liga de Naciones de la UEFA 2022-23 del domingo en Róterdam.

Los dos aspirantes reanudan las hostilidades en De Kuip, donde el equipo de Zlatko Dalic derrotó a Holanda por 4-2 en su propio patio trasero en las semifinales, antes de que La Roja lograra merecidamente una victoria por 2-1 sobre Italia para reservar su lugar en el partido principal.

Consiguiendo completar 119 minutos del éxito del miércoles, las piernas de Modric, de 37 años, siguen dando sus frutos, y el madridista sin duda debería ponerse el brazalete desde el pitido inicial, a pesar de la rapidez en la recuperación.

Jesús Navas, de 37 años, titular un tanto sorpresivo sobre Dani Carvajal, se convirtió en el español masculino de mayor edad en participar en un partido competitivo desde 2004, y el veterano del Sevilla puede haber hecho lo suficiente para justificar otra titularidad en la final.

POSIBLES EQUIPOS – CROACIA VS. ESPAÑA:

XI CROACIA: Livakovic; Juranovic, Vida, Sutalo, Perisic; Modric, Brozovic, Kovacic; Pasalic, Kramaric, Ivanusec.

XI ESPAÑA: Simon; Navas, Le Normand, Laporte, Alba; Merino, Rodri; Asensio, Gavi, Pino; Morata.

Croacia vs. España por la gran final de la Liga de Naciones UEFA: marcador y resultado en vivo

Croacia vs. España: ¿Cuándo y a qué hora es el partido por la gran final de la Liga de Naciones UEFA?

El encuentro entre Croacia vs. España se jugará este domingo 18 de junio, a partir de las 13:45 horas de Perú.

Croacia vs. España: ¿Qué canal transmite el partido por la gran final de la Liga de Naciones UEFA?

Perú: ESPN, Star+, SporTV, Canais Globo, NOW NET e Claro, GUIGO, UEFA.tv, Sky HD, Blue To Go Video Everywhere, TVE La 1, fuboTV España, RTVE.es, FOX Sports App, ViX, Fubo Sports Network, VIX+, FOX Network, Foxsports.com, Fútbol Libre, Fútbol Latam, Roda directa, Pirlo TV.