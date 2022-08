Lo normal debería ser que el equipo de nuestro compatriota Marcos López gane este enfrentamiento sin ningún problema. Pero hay una duda gigante, que parte por el último resultado del Feyenoord como local ante Heerenveen (0-0). Donde directamente perdió puntos, y ahora los deberá de buscar como visitante ante el Waalwijk en el 'Mandemakers Stadion'.

Con dos empates donde sufrió mucho para dominar los partidos, Waalwijk se hizo un nombre previo a este partido donde chocarán contra un candidato al título anual de la Eredivisie. Por la jornada 3, recibirá como local al cuadro de Rotterdam. En la primera fecha empataron 2-2 ante el Utrecht, mientras que en la siguiente, de visita, quedaron 1-1 ante el FC Emmen de los peruanos: Miguel Araujo, Fernando Pacheco, y Gonzalo Sánchez.

Como información importante del Feyenoord, hace poco se confirmó que Marcos López no estará en consideración para este cotejo por temas internos. Todo hace indicar que algunos permisos para poder laborar no habrían salido, siendo este el problema mayúsculo para quienes querían verlo debutar. Llegó desde San José de la MLS, para ser titular, debemos esperar un poquito más quizás.

Según los medios locales, hay una novedad importante dentro del cuadro dueño de casa: "Florian Jozefzoon de Waalwijk presionará para obtener el visto bueno desde el principio después de su regreso a la acción con un cameo en la segunda mitad contra Emmen". Habrá que ver cómo termina este cotejo, en el papel, debería ser sencillo para el visitante. Pero en el fútbol nada está dicho.

POSIBLES ALINEACIONES WAALWIJK VS FEYENOORD:

XI WAALWIJK: Vaessen; Lutonda, Van den Buijs, Adewoye, Gaari, Lelieveld; Vroegh, Oukili, Bel Hassani; Daneels, Kramer.

XI FEYENOORD: Bijlow; Geertruida, Trauner, Rasmussen, Pedersen; Timber, Aursnes; Dilrosun, Szymanski, Walemark; Danilo.

¿CUÁNDO SE JUGARÁ EL WAALWIJK VS FEYENOORD?

Waalwijk será local este domingo 21 desde las (9:45 AM - HORA PERUANA) ante el Feyenoord en el 'Mandemakers Stadion'.

¿QUÉ CANAL PASARÁ EL PARTIDO ENTRE WAALWIJK VS FEYENOORD?

Angola DStv Now, ESPN Africa

Anguila ESPNPlay Caribbean

Antigua y Barbuda ESPNPlay Caribbean

Argentina Star+

Aruba ESPNPlay Caribbean

Austria sportdigital, Sport1 Extra

Barbados ESPNPlay Caribbean

Bélgica Play Sports 2, Play Sports

Belice ESPN Norte

Benín ESPN Africa

Bolivia Star+

Bosnia-Herzegovina SportKlub 4 Serbia, Moja TV

Botsuana ESPN Africa, DStv Now

Brasil Star+

Islas Vírgenes Británicas ESPNPlay Caribbean

Brunei Astro Go

Bulgaria MAX Sport 1

Burkina Faso ESPN Africa, DStv Now

Burundi ESPN Africa, DStv Now

Camerún ESPN Africa, DStv Now

Cape Verde DStv Now

Islas Caimán ESPNPlay Caribbean

República Centroafricana ESPN Africa

Chad DStv Now

Chile Star+

Colombia Star+

Congo DStv Now, ESPN Africa

Costa Rica ESPN Norte, Star+

Cote D'Ivoire DStv Now, ESPN Africa

Cuba ESPNPlay Caribbean

Dinamarca TV3 Sport, Viaplay Denmark

Yibuti DStv Now

Dominica ESPNPlay Caribbean

República Dominicana ESPNPlay Caribbean, Star+, ESPN Norte

Ecuador Star+

El Salvador ESPN Norte, Star+

Guinea Ecuatorial DStv Now, ESPN Africa

Eritrea DStv Now, ESPN Africa

Etiopía DStv Now, ESPN Africa

Finlandia Elisa Viihde Viaplay

Gabón ESPN Africa, DStv Now

Gambia DStv Now, ESPN Africa

Georgia Silk Sport HD 2

Alemania Sport1 Extra, DAZN, sportdigital

Ghana ESPN Africa, DStv Now

Grecia Nova Sports 2

Granada ESPNPlay Caribbean

Guadalupe ESPNPlay Caribbean

Guatemala Star+, ESPN Norte

Guinea ESPN Africa, DStv Now

Guinea-Bissau ESPN Africa, DStv Now

Haití ESPNPlay Caribbean

Honduras ESPN Norte, Star+

Hong Kong myTV SUPER

Islandia Viaplay Iceland

Internacional Bet365

Jamaica ESPNPlay Caribbean

Kenia DStv Now, ESPN Africa

Lesoto DStv Now, ESPN Africa

Liberia ESPN Africa, DStv Now

Madagascar ESPN Africa, DStv Now

Malaui ESPN Africa, DStv Now

Malasia Astro Supersport 4, Astro Go

Malí DStv Now, ESPN Africa

Martinica ESPNPlay Caribbean

Mauritania DStv Now

Mauricio DStv Now, ESPN Africa

Mayotte ESPN Africa

México Star+, ESPN Mexico

Montenegro SportKlub 4 Serbia

Montserrat ESPNPlay Caribbean

Mozambique ESPN Africa, DStv Now

Namibia ESPN Africa, DStv Now

Países Bajos Watch ESPN, ESPN 2

Nicaragua Star+, ESPN Norte

Níger DStv Now, ESPN Africa

Nigeria ESPN Africa

North Macedonia SportKlub 4 Serbia, MaxTV Go

Noruega V Sport 3, Viaplay Norway

Panamá Star+, ESPN Norte

Paraguay Star+

Perú Star+

Polonia Polsat Sport News, IPLA

Puerto Rico ESPNPlay Caribbean

Reunion ESPN Africa

Rumania Sport Extra

Ruanda ESPN Africa

Saint Barthelemy ESPNPlay Caribbean

Saint Helena ESPN Africa

Saint Kitts y Nevis ESPNPlay Caribbean

Santa Lucía ESPNPlay Caribbean

Saint Martin ESPNPlay Caribbean

San Vicente / Granadinas ESPNPlay Caribbean

Sao Tome And Principe ESPN Africa

Senegal DStv Now, ESPN Africa

Serbia SportKlub 4 Serbia

Seychelles DStv Now, ESPN Africa

Sierra Leona ESPN Africa, DStv Now

Singapur 111 mio Sports 1

Eslovaquia Arena Sport 1 Slovakia

Eslovenia ŠTV 3

Sur África ESPN Africa

Sudán del Sur DStv Now

Sudán DStv Now

Suazilandia DStv Now, ESPN Africa

Suecia Viaplay Sweden

Suiza sportdigital, Sport1 Extra

Tanzania DStv Now, ESPN Africa

Togo DStv Now, ESPN Africa

Trinidad y Tobago ESPNPlay Caribbean

U.S. Virgin Islands ESPNPlay Caribbean

Uganda ESPN Africa, DStv Now

Estados Unidos ESPN+

Uruguay Star+

Venezuela Star+

Western Sahara ESPN Africa

Zambia ESPN Africa

Zimbabue ESPN Africa, DStv Now