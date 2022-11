Sorpresiva propuesta: ¿Alianza Lima tiene plan B si Gabriel Costa no llega?

El nombre de Gabriel Costa parece ser de los más tocados en este mercado de pases para la temporada 2023. El delantero nacido en Uruguay, pero representante de la Selección Peruana, está siendo uno de los nombres más comunes como carta para reforzar a los grandes de la Liga 1.

Actualmente, con negociaciones avanzadas con Colo Colo, el ex Sporting Cristal en Perú, está viendo otras chances si no termina asumiendo sus retos con El Cacique. Todo hace indicar que continuará en el sur de nuestro continente, pero hay un equipo pendiente a su decisión final.

El periodista deportivo, especialista en información de Alianza Lima, Mauricio Loret de Mola, habló sobre este hecho. Gabriel Costa, según cuenta el panelista de A Presión Radio, está teniendo mucha cercanía con la directiva Blanquiazul ¿El motivo principal? Existe un deseo de jugar en Matute.

Este dato lo presenta así en Twitter: "Horas decisivas en Alianza, mientras en Colo Colo deciden volver o no a la carga por Gabriel Costa, luego que al seleccionado peruano no le convenció la segunda propuesta del cuadro chileno. De no darse la llegada de Costa, el plan B es Kevin Quevedo (de atacantes nacionales)".

Mediante su cuenta personal en la red social del Pajarito, el comunicador social se explaya sobre el tema principal donde El Gabi es protagonista. Serán momentos claves los de las próximas horas, para conocer si vuelve a nuestro torneo local, o continúa haciendo historia con camiseta del Albo. Queda esperar un poco más al respecto.

