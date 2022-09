Alianza Lima tuvo a Jefferson Farfán unos minutos en el clásico del fútbol peruano. Pero no tuvo la mejor de sus tardes, y así lo explicó Gonzalo Núñez.

Jefferson Farfán fue uno de los nombres más mencionados posterior al partido entre Alianza Lima y Universitario de Deportes en el 'Estadio de Matute'. 'La Foquita' se llevó todas las luces en su ingreso al campo, porque no estuvo en su peso, y después no encontró su mejor rendimiento. Todo esto se juntó, ocasionando una lluvia de críticas sin fin, dentro de la prensa local.

Uno de los más críticos y ácidos con el presente de Jefferson Farfán es Gonzalo Núñez, quien participa como panelista de 'A Presión Radio', donde siempre lanza conceptos muy duros. Ahí el conductor de 'Exitosa Deportes' contó su sensación sobre el ingreso del '10 de la calle' al partido clásico de la temporada 2022. Fiel a su estilo, abrió el debate de la siguiente manera.

Para 'El Castor' la situación se manejó así, sin pelos en la lengua dejó su opinión con percepción bastante aguda: "Me da la sensación de que Bustos, lo mandó al horno a Farfán. Le dijo: “¿Ah quieres jugar? A ver juega pe’ hue... ¿Sí o no? Lo expuso". Para después exponer una información que todavía no se conocía, pero él percibió por imágenes exclusivas, apenas sonó el pitazo final.

Gonzalo Núñez reveló lo que vio del '10 de la calle', cuando se terminó el cotejo ante la "U". Despertando las alertas en sus compañeros de la mesa de conducción encabezada por 'Mr. Peet', porque no mencionaron nunca el detalle presentado por el periodista deportivo: "Termina el partido y sale más cojo que nunca. Mira esa pierna izquierda, hay que llevarlo a un soldador. Esa lesión te lleva al retiro, no a hacer papelones".

Finalmente, comparó cómo se manejó la despedida de Jefferson Farfán en este partido, dando un punto de comparación con lo que fue en su día, el retiro de un ídolo de Universitario de Deportes: "En Alianza Lima estaban convencidos de que le ganaban a la ‘U’, y el escenario era ir ganando 1-0 ó 2-0, y que entre en los últimos 8 minutos, y se va cargado en hombros y era la despedida de ‘Lolo’ Fernández".

Para cerrar, le pegó también al entrenador de Alianza Lima. Para Gonzalo Núñez, hay un responsable en toda la debacle del cuadro 'victoriano', y es el entrenador, Carlos Bustos: "Nunca en mi vida había escuchado a un técnico que un jugador estaba listo para 10 minutos. El tiro les salió por la culata. Bien abusivo Bustos para ponerlo perdiendo 2-0, no debió entrar. Fue patético". Repartió parejo el buen 'Loco', siendo una vez más figura de la última edición del programa en redes sociales.