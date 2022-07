El gerente deportivo del elenco íntimo, José Bellina, dio detalles no conocidos del presente del cuadro de Matute, que lucha por ser campeón en la Liga 1.

Alianza Lima cuenta la versión oficial de la pelea de Hurtado con Farfán y explican el frustrado fichaje de Guerrero: "No hubo respuesta formal"

Alianza Lima tiene un gran desafío para el segundo semestre, el cual es volver a dar una vuelta olímpica, porque aspira a ser campeón de la Liga 1, y para ello formó un gran plantel de cara al Torneo de Clausura.

El gran fichaje que se le escapó al cuadro íntimo fue el del goleador Paolo Guerrero, quien finalmente no escuchó la propuesta que le presentó el elenco limeño y firmó en Avaí de Brasil.

Sobre dicha situación hay una respuesta formal del cuadro blanquiazul, porque el gerente deportivo del club, José Bellina, dio a conocer la versión oficial de lo ocurrido con el Depredador.

"La propuesta (de contrato a Paolo Guerrero) tenía una fecha de vencimiento y no hubo una respuesta formal. Solo algunas respuestas informales", explicó el directivo en diálogo con Depor.

Ante la negativa de Guerrero, piensan en los jóvenes para reforzar el ataque:" Existe la posibilidad. No es algo confirmado, pero existe la posibilidad de que tanto Pablo Goicochea como Sebastián Pineau puedan tener alguna oportunidad. Para nosotros era importante el Torneo de Reservas porque es ahí donde podíamos tener una primera referencia de cómo están nuestros chicos. En este poco tiempo, hemos podido ver algunos aspectos que nos indican si están o no preparados para la Primera División de Alianza. Entonces, creo que tenemos buenas opciones ahí. No traer a nadie fue una muestra de nuestro convencimiento hacia ello".

La pelea de Paolo Hurtado con Jefferson Farfán

Uno de los temas que hizo noticia en La Victoria en la últimas semanas tiene relación con Jefferson Farfán y el recién llegado Paolo Hurtado, quienes habrían protagonizado una pelea en el camarín de Alianza.

José Bellina dio la cara sobre la supuesta confrontación entre los dos ídolos del club, y explicó lo que realmente ocurrió.

"Ellos tenían unas diferencias personales que son ajenas a Alianza. Las cuales se juntaron y resolvieron. Era algo que tenían que resolver y lo hicieron pensando en que es lo mejor para Alianza. Estas diferencias pueden existir. Que algunas sean más públicas que otras no quiere decir que no pasen en todos los equipos. Pero ellos aman al club y saben que lo mejor es juntarse, hablarlo, resolverlo y mirar hacia adelante para que Alianza pueda hacer lo mejor. Es una realidad, tenían diferencias personales. Pero estamos contentos de que hayan podido arreglarlo. Ya solo nos queda mirar hacia adelante y volver a tener un espíritu de equipo fuerte", aclaró.