Paolo Guerrero lo confirma saliendo de la Selección Peruana:

El propio futbolista lo admitió: "Alianza Lima se ha contactado conmigo. No descarto nada, sería un sueño para mi. Estoy analizando ofertas y vamos a ver que pasa. Hoy, me sentí bien, volvía marcar de penal y eso me pone contento". Paolo Guerrero en las afueras de la VIDENA a TVPERU DEPORTES según comenta Renato Landívar en su cuenta de Twitter.

Información sobre el contacto de Alianza Lima con Paolo Guerrero:

Dentro de Alianza Lima ya trabajan en lo que será el regreso de la Copa Libertadores, primero enfrentarán a River Plate y dependiendo del resultado podrán tomar ciertas determinaciones. Las cuales se verán reflejadas en el torneo local, para pelear el resto del torneo apertura.

Por eso, todo el preámbulo presentado tiene una finalidad. Reforzar el plantel de Carlos Bustos, y un nombre que en el pasado cercano apareció para emocionar a todo el pueblo 'íntimo' nuevamente está resonando 'Matute'. Paolo Guerrero habría entrado en charlas con el club que lo formó de niño.

Así lo cuenta el periodista del 'Diario Líbero', José Varela, en su cuenta de Twitter. Quien cuenta con fuentes contrastadas, que en su momento acertaron con cada dictamen brindado. Gracias al siguiente mensaje, se dividieron entre los que están a favor de la contratación del capitán de la Selección Peruana, y quienes ya le perdieron la fe.

"Alianza Lima le abre las puertas a Paolo Guerrero", fue lo que notificó el comunicador social. Y se hizo tendencia en solo minutos, porque 'El Depredador' hace poco exigió a su representante trabajar en su próximo club. Lo cual desencadenaría en el ansiado regreso del goleador histórico, al equipo de sus amores. Veremos cómo va eso.