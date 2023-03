El cuadro victoriano aún no arregla sus diferencias con la FPF

El tema de los derechos de transmisión es una incertidumbre en el fútbol peruano. A pesar de que el torneo inició hace algunas semanas, aún no existe un consenso entre los clubes de oposición y la Federación Peruana de Fútbol.

Precisamente, en la última jornada hubo una serie de inconvenientes que forzó la suspensión de tres partidos donde Alianza Lima, Melgar y Binacional iban a ser locales, resulta que los mencionados equipos no iban a permitir el ingreso de 1190 a sus estadios.

En consecuencia, se determinó que los partidos serían suspendidos, ya que no habían las garantías necesarias para que se puedan llevar a cabo. Precisamente, el presidente de la FPF fue interrogado a raíz de esta controversia.

De acuerdo a lo señalado por el líder de la FPF, no habrá una sanción de pérdida por Walk Over para los equipos que no se alineen al nuevo formato de TV. De esta manera, el rumor de que Alianza Lima iba a perder sus partidos quedó descartado.

"No hay posibilidad de que en caso un equipo no respete el tema de los derechos de transmisión pierda por walkover", declaró Agustín Lozano en una entrevista con RPP - Fútbol como Cancha.