Alianza Lima anunció el día de ayer la realización de su 'Noche Blanquiazul' 2022 en el estadio Alejandro Villanueva y aunque el club íntimo no reveló el nombre del equipo al cual enfrentarán en este partido de presentación, este jueves un periodista de RPP Noticias confirmó al rival de turno.

"Equidad de Colombia será el rival de Alianza Lima para la Noche Blanquiazul 2022. El partido será el viernes 14 de enero a las 8:15 pm. El espectáculo iniciará desde las 5:30 pm", así lo confirmó el periodista deportivo Kevin Pacheco.

Además, el comunicador reveló que los precios de las entradas para este evento blanquiazul estarían rondando entre los 50 soles (populares) a 230 soles (palco rojo). Luego de que esta información ha sido revelado, Alianza Lima estaría haciendo el anuncio oficial del rival de turno y la modalidad para adquirir los boletos.

La Equidad (Colombia), rival del conjunto blanquiazul, acabó en el puesto 15 en el torneo colombiano. No obstante, a Alianza Lima no le ha ido tan bien ante equipos colombianos en el día de su presentación. En el 2020 cayó ante Millonarios (1-2) y en el 2009 no pudo superar al Once Caldas (0-1).

El conjunto blanquiazul dirigido por Carlos Bustos debutará en la Liga 1 el 21 de enero de 2022 ante Sport Boys, por ahora no se conocen los horarios de la primera jornada. No obstante, el fixture ya fue sorteado y Alianza Lima con sus nuevos refuerzos (Piero Vivanco, Christian Ramos, Darlin Leiton y Pablo Lavandeira) buscará el bicampeonato del fútbol peruano e intentar llegar lo más lejos en la Conmebol Libertadores 2022.