Un especialista del gol para el nivel de nuestro balompié, sabe cómo se puede triunfar en un club grande. Lionard Pajoy llegó como un experimentado refuerzo para Alianza Lima hace mucho tiempo, después de romperla con Unión Comercio. El atacante colombiano marcó una breve época con el cuadro de Matute, por su forma de jugar.

Formó parte del plantel que salió campeón en 2017, siendo eso, un galardón para toda su vida. Y él mismo, lo confiesa en una entrevista al Diario Depor, donde primero que nada, reflejó su fanatismo por Alianza Lima. Después, referenció muy bien a sus compatriotas: Pablo Sabagg, y Andrés Andrade. Para este último, hay calificativos alucinantes.

Lo que explica El Demonio, como se le conocía al ex artillero colombiano, es esto: "Me emocionó. No pude ver el partido con Junior, pero sí el que jugaron con Nacional. Vi la nómina de Alianza, muy competitiva, pero la llegada del ‘Rifle’ es importante. Uno como delantero siempre es emocionante que lleguen esa clase de jugadores. Alianza se ha caracterizado por un fútbol bonito. Las leyendas han sido de buen pie, y el ‘Rifle’ lo tiene. Tiene buen fútbol, ahora que se complemente como equipo".

De la misma manera, se detuvo para hablar un poco más sobre Andrés Andrade. Para El Rifle, solo aprecio y mucha suerte: "Sí, lo enfrenté cuando yo estuve en Colombia. Luego de me voy al exterior, y él a México. Yo veo mucho fútbol, ha estado en América de México. Es un jugador exquisito, de buen pie, un jugador grande. Los delanteros deben estar felices de su llegada, es un jugador que hace gol y le gusta asistir. Eso le dará mucha presencia a Alianza".

Tampoco le escapó a la pregunta sobre el nivel internacional, donde la cuenta está pendiente, por mucho margen de error: "Alianza tiene todo para el torneo local, está sobrado, pero le falta el plus en la Copa Libertadores. Ya es momento de que Alianza haga un poco más, ojalá sea en esta edición. Como club, como equipo, es un grande, falta la Copa Libertadores. Ojalá todas las contrataciones estén en su punto".

Finalmente, dejó un mensaje a todo el pueblo íntimo, por todo lo que vivió cuando defendió la camiseta del equipo más popular del Perú: "Alianza Lima es lo mejor que me pasó en mi carrera futbolística. Eso hizo que donde vaya sea reconocido por toda la hinchada peruana. Siempre estoy pendiente de ellos, le mando un saludo especial. Todavía tengo hinchas que me escriben y quieren que manden saludos. Como todo es fútbol, hay veces que las cosas no salían, pero se consiguió el objetivo. Me declaro hincha del equipo por lo que viví, a la gente de Comando, ojalá este año sea maravilloso de muchos títulos".