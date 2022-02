Barcos sobre posible llegada de Paolo Guerrero: "No tendría problemas en salir más del área"

En los últimos días se vienen rumoreando que la llegada de Paolo Guerrero a Alianza Lima ya se habría concretado, por lo que sería el último fichaje del club de La Victoria para la presente temporada 2022. En ese sentido, el ‘Pirata’ fue consultado por RPP Noticias, sobre la posibilidad de jugar junto al 'Depredador', y aseguró que no tenía ningún problema, en salir más del área.

"Si Paolo Guerrero no tendríamos problemas en combinar, a él también le gusta salir y jugar o quedarse en área. En caso de que llegue, yo no tendría problema en salir más del área. No tengo problema de hacer el trabajo sucio, digamos", dijo el 'Pirata´sobre una eventual llegada del capitán de la Selección Peruana.

"En el caso de Cristian Benavente quizá sí me tengo que quedar más en el área, o yo salir a abrir espacio y él entrar para ganarlo, tal como hace Jairo o el 'Pájaro'", agregó el atacante blanquiazul sobre la llegada del 'Chaval'

Cabe resaltar que Alianza Lima suma dos fechas sin poder ganar en la temporada 2022 de la Liga 1, por lo que este domingo tendrá que reivindicarse ante sus hinchas, cuando reciba como local a Carlos A. Mannucci en el estadio Alejandro Villanueva, en duelo pactado para las 3:30 p.m. (hora peruana) por la fecha 3 del torneo apertura.