Alianza Lima es el campeón del Torneo Apertura 2023, la primera parte del año se la llevaron por escándalo. Dejaron atrás a todos los rivales, aquellos que cuentan con diversos niveles en cancha. Los íntimos de La Victoria hicieron honor a su nombre con el comportamiento loable siempre, y demostrando ser los mejores a la hora de jugar al fútbol. Para eso, deben tener un líder idóneo también.

Se trata de Hernán Barcos, quien ayer logró un hito dentro de su carrera, el cual está basado en alcanzar a Rosinaldo López Lopes en Alianza Lima. Igualó, en la misma cantidad de tantos, al máximo goleador extranjero de la historia blanquiazul, gracias al doblete frente a Deportivo Garcilaso. Para después celebrar, levantando el primer trofeo del campeonato descentralizado.

Ahí El Pirata agradeció por todo lo que está viviendo ahora mismo. Dejando en claro que quiere seguir mejorando, dando todo por los colores que ama: “Hermoso ser parte de la historia de Alianza, club que respeto y admiro tanto. Es un logro que cuando llegué me puse esa meta, sabía que lo podía conseguir. Espero mantenerme un buen tiempo”.

Sobre la polémica con Pablo Lavandeira, el buen Hernán Barcos, reflexionó como hombre de fútbol con muchos años en competencia: “Con Pablo siempre he hablado, nunca me sentí suplente. Le dije que no le iba a regalar nada, que la mejor forma de respetarnos es trabajando. Le está yendo bien a él y me está yendo bien a mí”.

Afirmando que son grandes amigos, y esa discusión por disparar un penal es solo una imagen que estará en el recuerdo de la gente: “Es normal, en todos los partidos varios quieren patear penales. Hoy me tocaba a mí, soy el encargado de patear. Le dije que me lo deje a mí, que me toca, Pablo sabe respetar. Queda ahí, es un momento que todos queremos patear, nada más”.