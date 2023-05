Carlos Zambrano volvió a contar de cómo se dio su incorporación y presentación en Alianza Lima para esta temporada, donde reveló anécdotas nunca contadas, dejando sorprendidos a más de uno.

Es que el popular León aseguró que en la Tarde Blanquiazul, no había firmado ningún tipo de contrato con el club, pero dejó en claro que ya había dado su palabra y así haya venido el Real Madrid, nadie lo movía de Matute.

"Llegó el día que di mi palabra. A mí me presentaron en Alianza sin haber firmado, solo de palabra. Yo no doy marcha atrás, así hubiese venido el Real Madrid, un caso extremo, yo di mi palabra. No la iba a romper. Ellos imposible que se tiren atrás, pero su yo fuese un h**, viene un equipo grande con más plata, pude haberlo hecho", comentó para el programa, La Fe del Cuto.

Luego el central contó que recién a la semana estampó su rúbrica y que ya había tenido un primer entrenamiento con los grones. Pero fueron sus hijos su primordial motivo para que se quede..

"A la semana firmó recién. Fui a entrenar sin contrato y luego me sentí muy feliz por dentro. No soy de demostrar mucho las cosas, pero cuando llegué a casa, dije a mis hijos que me quedo acá con ustedes. Cuando les dije, vi sus ojos de emoción y alegría. Les dije que me quedo con ustedes. Noté la felicidad de ellos y hoy mi presente es Alianza. Lo que más quiero es campeonar", expresó.

Por último, el Kaiser reveló que se queda en la escuadra íntima por las próximas dos temporadas. Y no descarta que pueda renovar su vínculo, siempre y cuando dependa de cómo estará en ese momento.

"Eso ya se venía hablando hace tiempo. Hablaba desde junio del año pasado con Gonzales Posada como amistad y un par de reuniones. Pero no estaba en mis planes porque quería estar un tiempo más afuera. Al ver la insistencia del club por querer contar conmigo, te cambia el chip. Tenía dos opciones, uno de Nacional de Uruguay y otro de Athletico Paranaense, con quienes justo hemos jugado", sostuvo.