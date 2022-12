Daniel Ahmed indicó que no tendría ningún problema en volver a dirigir a Alianza Lima

Daniel Ahmed, el muy recordado DT por la gran campaña que realizó con la Selección Peruana Sub-20 en el Sudamericano del 2013, viajó de Lima a Piura para poder dar inicio a la pretemporada con Atlético Grau de cara al inicio de la Liga 1 2023.

No obstante, antes de partir, el estratega concedió una entrevista al portal 'Entrebolas' donde sorprendió con una declaración. Resulta que el DT argentino confesó que no tendría algún problema en volver a dirigir a Alianza Lima.

"Yo siempre fui un entrenador y un empleado institucional. Volvería a dirigir a Alianza Lima si me tocara porque siempre que estoy en una institución trato de luchar por los intereses de ella. En ese momento quedaban 20 días, 6 partidos del campeonato y no había ningún entrenador que tomara un equipo que estaba yéndose al descenso y no podía dejar de hacerlo", manifestó.

Recordemos que Daniel Ahmed fue el entrenador de los Blanquiazules en el tramo final de la temporada 2020, año en el que los de La Victoria perdieron momentáneamente la categoría tras finalizar en los últimos lugares del acumulado.

Sin embargo, para el ex DT de Perú el trabajo hecho en ese lapso, sirvió de cara al bicampeonato de Alianza Lima. "Gracias a Dios esos 11 meses que estuvimos trabajando en Alianza en algo habremos influido porque el 2021 y 2022 salieron campeones, quiere decir que el proyecto de desarrollo que hicimos en el 2020, algo debe haber influido en el desarrollo posterior de Alianza", apuntó.

Finalmente cerró la nota hablando sobre su relación con 'Chicho' Salas: "Con Guillermo Salas hicimos un trabajo muy amplio, estuvimos con muchos profesionales muy buenos, 'Chicho' era uno de ellos y bueno, gracias a Dios Alianza está gozando un lindo presente, yo los felicito y me alegra".