El ex defensa de Universitario de Deportes, Carlos Galván, habló sobre la actualidad del entrenador de Alianza Lima. Con palabras concretas.

Las últimas semanas en el entorno de Alianza Lima no son las mejores, porque los resultados no se están presentando, y el rendimiento de los futbolistas no es el mejor. Explicaciones van y vienen, pero las personas encargadas del proyecto deportivo necesitan tener mayores certezas.

Hasta el momento lo que se conoció por informaciones diversas, es que no habrán cambios de timón en el comando técnico. Según lo que comentó el gerente deportivo, José Bellina. El cual respaldó a su entrenador, con palabras textuales, las cuales deberían dar seguridad.

Pero según los que más conocen de este deporte, no tendría por qué ser así. Carlos Galván, exfutbolista argentino con pasado en nuestro deporte rey, hoy panelista de 'A Presión Radio'. Opinó al respecto, con palabras muy concretas, soltando verdades a su estilo, las cuales coincidieron todos en la mesa.

"Está cocinado. Cuando sale un dirigente. Los años del fútbol me enseñaron esto. Cuando sale un dirigente a hablar. Estás cocinado. No hay de otra". Fue lo que expresó el popular 'Negro', con una sonrisa sarcástica. Porque sabe de lo que habla, él fue deportista y entrenador en su momento, las próximas horas serán claves, seguramente.