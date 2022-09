Este fin de semana se juega el clásico del fútbol peruano entre Alianza Lima y Universitario de Deportes. A raíz de este duelo, el delantero Aldair Rodríguez brindó declaraciones a su salida de su sesión de entrenamientos con el cuadro blanquiazul.

"Estamos bastante concentrados en el partido del domingo, será complicado como todos los clásicos, con muchas expectativas. Puede pasar cualquier cosa pero estamos de locales y no podemos darles chance que nos superen", declaró el atacante.

Asimismo, el futbolista no se confía y tampoco se siente favorito en este partido. Además, hizo hincapié de que al rival se le debe respetar y recordó su etapa en divisiones menores cuando juagba contra la 'U'.

"En un clásico no hay favoritos, hay que respetar mucho al rival y hacer las cosas bien para que podamos llevarnos el triunfo". Juego clásicos con Alianza desde los 12 años. En menores me tocó anotar varias veces", manifestó el ex América de Cali.

Finalmente, se refirió a la situación actual de Jefferson Farfán: "Lo vemos bien, estamos contentos por él porque está mejorando y trabajando con el grupo. Nosotros lo vemos bien, él está mejorando y eso es lo importante".