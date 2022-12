El delantero de Alianza Lima, Gabriel Costa, genera molestias en su ex equipo, Colo Colo. Alguien se quejó por su partida.

Extrañan a Gabriel Costa: la queja de su ex entrenador Gustavo Quinteros en Colo Colo por su salida

Cuando un entrenador se queja por la partida de un jugador, el cual consideraba fundamental, es porque hay un síntoma positivo a su rendimiento reciente. Este es el caso de Gustavo Quinteros con Gabriel Costa, quienes habían formado una buena dupla en el fútbol chileno.

Alianza Lima deberá ser el equipo más feliz, por lo que significan los elogios desde el sur de nuestro continente. En este caso, un punto en contra para El Cacique, la crítica desde su director técnico a la directiva, es favorable en tienda íntima. Se llevaron a una pieza clave en el campeón mapocho.

Gustavo Quinteros en conferencia de prensa habló sobre las salidas que tuvo El Albo: "Se fueron los dos laterales titulares, se fue Costa que era otro titular. Entonces, tenemos que buscar jugadores de ese nivel para arriba. (Matías) Catalán es una opción, no está libre y por eso es difícil, buscamos otras opciones para tener variantes. Colo Colo debe mejorar en Copa Libertadores, tiene que pelear el campeonato de nuevo. No es fácil teniendo un plantel corto, todos tienen que estar en condiciones de jugar".

Destacando que Gabi será una pieza difícil de darle reemplazo: "A mí, como entrenador y tras haberlos conocido, me da mucha pena y dolor que se fueran jugadores importantes que no debieron salir. Por distintos motivos se fueron y ahora va a costar reemplazarlos con jugadores con un nivel parecido o mejor. Tenemos todavía un montón de tiempo para conseguir al extranjero que reemplace a Costa; queremos un jugador que marque diferencias para el equipo. Tiene que ser un jugador de experiencia en Copa Libertadores, que venga, se ponga la camiseta y no le pese. Ya tenemos jugadores de proyección en el equipo".

Gabriel Costa se encuentra ahora mismo en los trabajos de pretemporada con Alianza Lima. Confiando en que entregará su más alto rendimiento, así se comprometió con el club blanquiazul, cuando fue presentado ante los medios de comunicación. Mientras en Colo Colo lloran su partida, en Alianza Lima están más contentos que nadie.