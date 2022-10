Alianza Lima venció 1-0 a Ayacucho FC en medio de toda la incertidumbre que se vivió horas antes del partido, debido a las manifestaciones estudiantiles en la ciudad. A pesar de todos los obstáculos, Hernán Barcos se puso el equipo al hombro, y no solo para darle el triunfo a los 'blanquiazules' con su anotación, sino también vestirse de portero sobre el final del partido, tras la expulsión de Ángelo Campos.

"Hermoso, muy emocionante porque se trabajó mucho, veniamos de un sacrificio bárbaro en una cancha difícil, gracias a la gente que nos acompañó a pesar de todos los problemas, ellos se lo merecen. Hoy se van a casa contentos, sabiendo que el domingo tenemos un partido que nos puede dar el Torneo Clausura y la final", dijo el 'Pirata' entre lágrimas.

Además, se refirió al hecho de que tuvo que ponerse los guantes para atajar en los minutos finales."Una experiencia bárbara. Siempre me gustó atajar pero no con tanta presión. Hay que ayudar en lo que uno pueda siempre cuando hacemos picados, voy al arco. Me tuve confianza", dijo muy emocionado el goleador victoriano.

Por otro lado, se refirió al próximo partido que sostendrán ante ADT de Tarma. "Difícil, pero en casa debemos hacernos fuertes y hacer respetar nuestra casa y ganar el Clausura que nos merecemos, y toda esta gente también se lo merece", finalizó el argentino.

Cabe resaltar que Ángelo Campos, arquero de Alianza Lima, terminó con tarjeta roja al final del partido ante Ayacucho FC por la fecha 18 del Torneo Clausura 2022 y Hernán Barcos se adueñó del arco en los descuentos del partido.

¿A qué hora y dónde juegan Alianza Lima vs. ADT?

El cuadro dirigido por Guillermo Salas recibirá a ADT este domingo en el Estadio Alejandro Villanueva, que repleto de hinchas 'blanquiazules'. El compromiso se jugará a partir de las 3:00 p.m. (hora peruana) en simultáneo al Sporting Cristal vs. Carlos Mannucci y FBC Melgar vs. Alianza Atlético, de acuerdo con la programación de la Liga 1.