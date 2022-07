Alianza Lima ya piensa en lo que será el Torneo Clausura 2022, y en medio del mercado de fichajes, se filtró una información que indicaba que Arley Rodríguez dejaría el cuadro blanquiazul, y que el motivo sería por un conflicto con Hernán Barcos. Es por ello que el 'Pirata' desmintió esta información mediante sus redes sociales.

“Arley Rodríguez no quería irse de Alianza Lima, donde tenía contrato hasta fines 2022. Sin embargo, su salida es inminente, ya que Carlos Bustos no lo quiere. Arley no se explica el por qué de la decisión del DT. Lo que trasciende es que tuvo una pelea con Hernán Barcos”, escribió el comunicador en su cuenta de Twitter.

De inmediato, el ‘Pirata’ le respondió al comentarista deportivo y desmiento que tuvo algún conflicto con el jugador 'cafetero'. “¿Usted tiene fuentes de mi pelea con Arley? Estaba hablando ahora con él de este tweet, necesitas mucho más para desestabilizar a Alianza Lima”, indicó algo incómodo el atacante 'blanquiazul'.

“Con Arley no peleamos nunca. ¿Y a ti te parece que una pelea de compañeros, sea cual sea, saca a un jugador u otro de un club como Alianza? Sentido común, ¿dónde estás?”, agregó el artillero del club de La Victoria.

Alianza Lima igualó ante ADT de Tarma en la última fecha del Torneo Apertura, con lo que sumó 33 puntos en esta primera fase y quedó en el cuarto lugar. Cabe resaltar que el Torneo Clausura empieza la otra semana, y los íntimos tendrán que enfrentar de visita a Atlético Grau, en duelo programado para el domingo 10 de julio a la 1:00 p.m. (hora peruana).