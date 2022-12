La Foquita Farfán ha decidido retirarse del fútbol y este suceso ha causado muchas reacciones en los hinchas peruanos, periodistas y otros futbolistas. Sin duda que Jefferson ha dejado una larga y exitosa carrera.

El ex Schalke 04 viene de ser bicampeón con Alianza Lima, hubo un momento donde sorprendentemente quiso jugar por los Cremas (eterno rival de los íntimos), pero no pudo quedarse en la U y terminó jugando con los Blanquiazules.

“Yo sí fui a la ‘U’ a entrenar cuando era chibolo, pero me cobraron la camiseta, porque había un club de madres que cobraban la camiseta, los buzos y todo eso, pero yo estaba ‘misio’”, contó el 10 en una transmisión en vivo junto a su mejor amigo, Paolo Guerrero.

Además, el ex PSV Eindhoven aseguró que le fue bien en los entrenamientos con Universitario, pero por un tema económico decidió no continuar. Ante ello, el Depredador Guerrero le preguntó si se hubiera quedado con los Merengues si arreglaban lo financiero, y Jeffry sorprendió con su respuesta.

“Creo que sí (se quedaba), yo creo que sí, me sacaron hasta el agua. Yo había ido hasta con mis zapatos del colegio, le dije: ‘señora, ¿usted no ve con qué zapatos estoy viniendo?’. Yo no tenía, la gente no se daba cuenta", precisó Jefferson Agustín Farfán Guadalupe.

Para finalizar, es importante aclarar que Jefferson Farfán siempre se declaró hincha de Alianza Lima pese a aquella anécdota y es ídolo en el equipo Grone, por lo que tras su despedida se ganó todo tipo de comentarios por parte de referentes de dicho club.