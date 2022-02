Alianza Lima enfrentó a Sport Boys en el estadio Miguel Grau del Callao, el partido terminaría 0-0. Ambos equipos buscaron el arco, teniendo más ocasiones de peligro por parte de los dirigidos por Carlos Bustos que aún no han podido ver la victoria en la segunda fecha de la Liga 1, sumando dos puntos y ubicándose en puesto 9 de la tabla de posiciones.

+ Carlos Bustos habló del estado físico de Cristian Benavente

+ El deseo de cumpleaños de Ricardo Gareca

+ Se le agota el tiempo: ¿Hasta cuándo puede Guerrero decidirse por Alianza?

Jairo Concha fue uno de los que generó más situaciones de peligro en el arco de Patricio Álvarez, disparando al arco y tratando de asistir a sus compañeros. El volante declaró al finalizar el partido diciendo: “No podemos valorar un empate sabiendo que vamos a todas la canchas a sacar los tres puntos, hoy lamentablemente no se pudo dar el resultado que esperábamos, fuimos superiores, creo, casi todo el partido, nos faltó concretar situaciones pero ahora pensar en el próximo partido que sí o sí tenemos que ganar”, declaró el futbolista.

Sobre la efectividad del equipo dijo: “Creo que todo el mundo sabe que el fútbol se gana con goles, hoy día tuvimos las situaciones, pero no las pudimos concretar y tenemos que trabajar durante la semana en eso para poder asegurar los partidos y seguir sumando de a tres”, dijo Jairo Concha tras empatar a un tanto con Sport Boys en el Callao.

Jairo Concha habló sobre cómo se siente dentro del campo de juego actualmente: “Sí, hoy me sentí mucho mejor, creo que la semana completa que estuve entrenando con el equipo me ayudó bastante, aún falta en realidad me falta encontrar mi mejor forma y la del equipo para poder luchar por el campeonato como lo hicimos el año pasado”.

Finalmente, le preguntaron sobre su momento en Alianza Lima después de haber sido llamado a la Selección Peruana: “Sí claro, tuvo mi primera convocatoria a comienzos de año, creo que tengo que seguir trabajando para poder seguir en la mira y bueno demostrar más que todo acá (Liga 1) en los partidos se demuestra por qué uno tiene que estar”.