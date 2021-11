De la armonía al caos. En un par de días, Alianza Lima pasó de terminar la Fase 2 casi de manera perfecta (casi salvo la caída sobre el final contra Sporting Cristal) a hoy estar en totalmente a la deriva y a la espera de poder recuperarse de un brote de COVID-19 que lo tiene antes del partido más importante del año.

Este lunes a la medianoche, mediante un comunicado oficial, los Blanquiazules confirmaron que diez jugadores dieron positivo de COVID-19 y todo a veinte días de la primera final en el Estadio Nacional de Lima contra Sporting Cristal, con quien definirá el campeón del fútbol peruano de la Liga 1 2021.

Lógicamente, tras la polémica de la semana pasada, uno de los apuntados fue Jefferson Farfán, de quien se había filtrado un video de su fiesta de cumpleaños rompiendo la supuesta burbuja sanitaria (supuesta porque después las autoridades del club aseguraron que no existía). No obstante, lo cierto es que por ahora se conoce que la Foquita no dio positivo y está disponible para la Fecha FIFA de la Selección Peruana.

Justamente, de eso habló el panelista José Chávarri en Al Ángulo: "Lo conversábamos un poco fuera de cámaras y yo si coincido en que hay una irresponsabilidad. Para todos aquellos que piensan que le festejamos todo a Jefferson Farfán, creo que ahora se podrán dar cuenta que no es así".

Por último, sentenció: "Creo que hay cosas que tiene su momento y en una coyuntura como la actual creo que no ha sido responsable de parte de él. No me refiero tanto que el equipo se encuentre en la etapa de definición de un torneo, sino que en una coyuntura de COVID-19, no creo que haya sido responsable, pero él es adulto y tomó una decisión".