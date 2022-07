Sarcástico, elocuente e irónico, Phillip Butters no pudo omitir hablar sobre la pelea que sostuvieron Jefferson Farfán y Paolo Hurtado. Sucediendo en las instalaciones de Matute, los jugadores de Alianza Lima tuvieron un altercado y el ‘Caballito’, según las fuentes de Trome, fue el que golpeó primero.

En ese sentido, el periodista Phillip Butters habló sobre la pelea en su programa PBO en Willax. Viendo las portadas matutinas, el hombre de prensa ironizó con el momento y se mostró sorprendido al saber que Paolo Hurtado golpeó a Jefferson Farfán.

“A ver, me van a disculpar, pero si a mí Paolo Hurtado me mete un ‘combo’ en la cara y si me doy cuenta, estaríamos en problemas. Perdón, pero Jefferson Farfán es ‘chapadazo’, pues hermano. ¿Qué es flojo? ¿Es manco? ¿Es primo de Reimond Manco?”, comentó irónicamente Phillip Butters.

Siguiendo con las declaraciones, el periodista también habló sobre la corpulencia de Jefferson Farfán: “Voy a decir una cosa, uno de los problemas de la rodilla de la ‘Foquita’ es que Jefferson Farfán no tiene cuerpo de futbolista, tiene cuerpo de luchador de la UFC, porque los futbolistas tienen tremendas ‘gambas’ (piernas) y son flaquitos arriba. Jefferson es ‘Macuco’, es apretado como ‘Pechito’ Farfán”, apunto el periodista Phillip Butters.

No cerrando el tema, el también periodista deportivo se mostró sorprendido por la diferencia de peso y dejó una frase épica para resumir el accionar de Jefferson Farfán contra Paolo Hurtado.

“Ya me molesté ya. Yo le puedo soportar a Jefferson Farfán que no pase el examen médico, le pudo soportar que no meta goles, pero que sea ‘Manco’, con ese ‘chasís’, qué tal decepción. En condiciones normales la ‘Foquita’ tendría que ir a trabajar a ‘Esto es Guerra’”, precisó Phillip Butters en su programa PBO de Willax.

¿QUÉ SIGUE PARA ALIANZA LIMA EN LA LIGA 1?

Alianza Lima se medirá ante Sport Boys este domingo 17 de julio en el estadio Alejandro Villanueva. Quizá marcando el debut de Paolo Hurtado, lo cierto es que probablemente Jefferson Farfán no será convocado al cotejo.