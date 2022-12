Llegó para dar ese toque de calidad diferente desde su presentación en los trabajos físicos, y a la hora de mover el balón. Gabriel Costa, aparte de todo lo anterior, continúa dando motivos para comprender su jerarquía como futbolista. El Gabi es noticia en el país hermano sureño, por su forma de salir del Colo Colo.

En una entrevista final para TNT Sports Chile, el ex Sporting Cristal soltó parte de su corazón para explicar lo que ha sido su traspaso y regreso a Alianza Lima. Hay un motivo principal, el cual el hincha seguramente agradecerá a la directiva que se encargó de este movimiento en el mercado de pases para la temporada 2023.

Cuenta esto Basilio en una parte de la charla: "Primero que nada agradezco a la gente del club, a los trabajadores, a Gustavo (Quinteros) y a Daniel (Morón) que hicieron fuerza para que yo me quedara. Lo de después ya fue decisión propia, sorpresiva también para mí, en donde cambió todo en pocas horas. Fue una decisión personal y familiar donde nos sentamos, conversamos y llegamos a un acuerdo".

Acá es donde se puede decir, que está la clave para su regreso a La Victoria: "Fue duro porque obviamente nos queríamos quedar, pero de la misma forma no estábamos del todo contentos con el acuerdo, hubo puntos donde yo tampoco estaba muy de acuerdo. Me fui dolido, porque me quería quedar, mi familia y mi hijo mucho más. El contrato estaba bien, luego pasaron cosas en tan solo unas horas. La decisión fue mía, Alianza Lima hizo lo posible por tenerme, estoy agradecido de lo que hicieron. Fue una decisión propia".

De la misma manera, aprovechando el envión anímico fuerte, se dirigió a los hinchas del Cacique que lo han acogido en las últimas temporadas, donde él retribuyó con goles y asistencias: "A Colo Colo le va a ir muy bien, sin ninguna duda. La calidad de los jugadores es muy buena y sé que estarán a la altura". Así se terminó la historia de Gabriel Costa con Colo Colo, ahora debe pensar solo en Alianza Lima.