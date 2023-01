Alianza Lima es el equipo más importante actualmente, para la vida de Carlos Zambrano, desde que firmó contrato lo viene diciendo abiertamente. El León está listo para poder competir al más alto nivel, y eso es fundamental, para obtener los objetivos planificados para la presente temporada.

El Kaizer tiene una historia previa a su llegada al club de sus amores. Un grande del fútbol sudamericano lo tentó y por poco lo termina convenciendo, demostrando estar en vigencia para los mercados internacionales. Lo cual es un valor agregado para la negociación terminada desde tienda blanquiazul.

Lo que menciona el presidente de Nacional de Uruguay, José Fuentes, charló con el programa de su país, Último al Arco. Ahí confirmó sus negociaciones con el jugador peruano, lo tuvo bastante cerca al parecer: "Estuvimos cerca de traer a Carlos Zambrano, pero Alianza Lima le ofertó un dineral y tres años de contrato. Hablé tres o cuatro veces con él".

Además, podemos dar certeza que la decisión de Carlos Zambrano era clara, desde que pensó en Alianza Lima, nadie le sacó de su cabeza cumplir ese sueño, callando las críticas al respecto: "Voy a seguir manteniendo mi nivel, me conozco. He tenido etapas difíciles en mi carrera y, aun así, Ricardo Gareca confió en mí. Me conozco y sé que en cualquier momento puedo rendir".

Sabe que llegó a un club grande, en Perú el más popular para algunos, y por ende, sus retos están bien planteados: "Por eso se está armando un gran equipo, esperemos, nos vaya bien. Esto es fútbol, sabemos que puede pasar cualquier cosa, pero estamos trabajando seriamente y con humildad, así que iremos por grandes cosas. Confío plenamente en el trabajo grupal que vamos a hacer".