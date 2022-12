Su fichaje causó todo tipo de sorpresas, desde el ambiente deportivo, marketero y de sentimiento. Gabriel Costa significaba mucho en tienda de Sporting Cristal por su pasado reciente, su venta a Colo Colo, junto a su compromiso de regresar pronto. Lastimosamente, esto no sucedió al principio, y vestirá la camiseta de Alianza Lima.

Desde el plano de rendimiento, no existen dudas sobre lo que podrá dar el extremo nacido en Uruguay con corazón y familia peruana. El Gabi dejó cosas en Chile, una relación fraternal con los hinchas y todo lo que corresponde a Colo Colo. Se imaginan que salir de esa zona de confort le costó mucho, por eso se valora aún más lo que contaremos ahora.

El periodista del Diario Líbero, José Varela, contó una historia sobre el ex Rentistas de la Liga Charrúa, quien ayuda constantemente: "El corazón de Gabriel Costa, jugador de Alianza Lima, es enorme. Y no solo él, su esposa e hijo. Alejandro Chalot, voluntario de "La ruta del hincha de Colo Colo", en exclusiva nos contó lo que realizó en Chile: "Nos apoyó para llevar alimento a personas en situación de calle"".

Es importante precisar que este tipo de ayudas se dan desde hace 4 temporadas aproximadamente: "Niños y niñas vulnerables, recibieron su apoyo. Llevamos cuatro años y él siempre nos apoyó. Él y su señora son personas maravillosas, con una conciencia social enorme", apuntó Alejandro Chalot sobre el flamante jugador de Alianza Lima, ex Colo Colo".

Lo que también cuenta el comunicador social, y hace más loable la acción de Basilio Costa, es que no necesita de la prensa para sentirse mejor: "Gabriel siempre apoyó de anónimo. Sin publicidad. Benicio, su hijo, regaló pelotas de fútbol para niños que sus papás no tienen posibilidad. También juguetes y ropa. Cuando esté en Perú, haremos algo juntos. Para la solidaridad no hay fronteras", finalizó. Puede gustarte o no como jugador, pero desde el factor humano es 10 puntos, el veloz extremo o mediapunta.