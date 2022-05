Waldir Saénz: "La 'U' no está para hablar de Copa Libertadores"

El ídolo blanquiazul, Waldir Sáenz, realizó fuertes críticas a la presente temporada de Alianza Lima en la Conmebol Libertadores 2022, donde aseguró que el equipo de La Victoria no pudo armarse de la mejor manera para afrontar este torneo internacional. Además, se refirió a las burlas de los hinchas merengues por la mala racha de 26 partidos sin ganar que tiene el "compadre".

"Lo que siempre he dicho, Alianza no se ha reforzado para la Copa Libertadores, se ve en los resultados. Aún faltan 3 partidos y espero que puedan sacar buenos resultados", dijo el histórico goleador del equipo 'grone' sobre la campaña del equipo en la Copa Libertadores.

"La gente de la "U" no está para hablar de Copa Libertadores porque no se clasifican ni a la esquina. Hacen burla porque Alianza le ganó en el Monumental 4 a 1 cuando ellos pensaban que iban a hacer una fiesta. La opinión de los hinchas cremas las escucho, pero no las comparto", dijo Waldir Saénz sobre las burlas de los aficionados cremas por la racha negativa del club 'blanquiazul' en el torneo internacional.

Alianza Lima recibirá a Colo Colo este jueves 5 de mayo a las 9:00 p.m. (hora peruana) en el estadio Nacional de Lima, esta vez la escuadra 'blanquiazul' jugará con la obligación de sumar un triunfo para mantenerse con vida en el Grupo F. Cabe resaltar que el cuadro de Carlos Bustos llegará a este encuentro con la moral en alto, luego de golear 5-2 a Carlos Stein por la Liga 1.