Horacio Zimmermann la tiene muy clara en ese sentido: "Hoy Christian Cueva no justifica el sueldo que se está llevando en Alianza Lima"

Alianza Lima, la fiesta del pueblo, está ahora mismo en boca de todos por el último duelo de Copa Libertadores 2023. El equipo de Guillermo Salas sigue siendo punto crítico de los análisis deportivos en los programas de televisión nacional.

Las opiniones son diversas, algunas van contra el director técnico, otros contra los jugadores y su nula reacción. Todos coinciden con un punto, el que sufre más es el hincha ilusionado con ver a su conjunto en un mejor estado de competencia general.

Ahora le tocó al popular programa televisivo, Al Ángulo, ahí dieron rienda suelta al comentario posterior al cotejo entre Alianza Lima vs. Libertad de Paraguay en Matute. Acá apareció el buen Horacon, quien con su estilo ácido, dejó frases al respecto de un crack que no aparece.

Para Horacio Zimmermann, hay un nombre protegido, que aún no se señala como debería ser. Aladino está pasando por aguas tibias cuando la crisis se desborda, entiende: “Hoy Christian Cueva no justifica el sueldo que se está llevando en Alianza. Estamos casi junio, va a finalizar su contrato y no está en su peso ni siquiera”.

Además, le dio una mención a Guillermo Salas, por la decisión de manejar con dudas la alineación titular frente al Gumarelo paraguayo: “¿Por qué jugó Zanelatto y no Aldair Rodríguez si cuando lo puso fue mejor? Luego, si puso a Cueva 2 de 3 partidos, ¿por qué jugó Lavandeira? Esto quiere decir, para mí, que no quiere quedar mal con nadie”.