Luego de ingresar en el segundo tiempo de la goleada de Alianza Lima por 6-1 sobre Deportivo Binacional y campeonar el Torneo Apertura de este año, Gabriel Costa salió a contar su verdad tras dejar Colo Colo.

Cabe mencionar que Gabi fue una de las figuras del Cacique en la temporada 2022 y su salida fue muy dolorosa para ellos. El atacante aseguró que quiso continuar con ellos, pero esperaba algo más.

“Fueron cuatro años muy lindos en Colo Colo, obviamente con altibajos, pero siempre intentando dar lo mejor para el club. Traté de entregarme al máximo y me fui tranquilo, porque di todo por el equipo”, comentó para Redgol.

Bajo ese contexto, el jugador blanquiazul mencionó que el futbolista necesita algo extra para dar su máximo y eso lo recibió en Matute.

“Muchas veces el futbolista necesita algo extra para dar ese máximo y por ahí en Perú me lo dieron. No fue una decisión fácil dejar Colo Colo y partir a Alianza Lima (…) Estuve cuatro años y me sentía útil, por lo que quizás por ahí esperaba un gesto extra. Claro, esto es un negocio, pero necesitaba un respaldo para poder quedarme. Me vine a un lugar donde me conocen y quieren, donde me hicieron sentir eso”, sostuvo.

Por último, el uruguayo nacionalizado peruano descartó que haya recibido alguna oferta del clásico rival, Universidad de Chile, a principio de año.

“Nunca me llegó una propuesta de la U. Fue humo. Siempre tuve en mente la propuesta de Colo Colo y siempre quise quedarme ahí. Nunca me llamó nadie”, añadió.