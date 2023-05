El gerente general de Alianza Lima, Fernando Salazar, se refirió a la implementación del VAR y sobre lo que viene generando las polémicas sobre los errores arbitrales.

“Hay muchas cosas que en la Liga se pretenden hacer y cuestan trabajo. El tipo de canchas en las que se juegan, los camerinos que uno encuentra cuando va a provincias, ahora la implementación del VAR que se está pensando, lo cual resulta ser un desafío porque si te pones a pensar cómo poner un VAR en campos donde todavía no hay agua, donde no hay un buen sistema, incluso, de entrenamiento, donde no tienes ni siquiera una seguridad a nivel de tribunas. Poner un VAR así para nosotros se nos hace poco creíble”, sostuvo en una entrevista para diario Depor.

El directivo blanquiazul habló respecto a las quejas de otros equipos sobre el actuar de algunos árbitros, dejando en claro que todos tienen derecho a comentar sobre ello.

“Yo la verdad, pienso que cada quien está en su derecho de comentar lo que considera, pero nosotros no podemos opinar sobre el arbitraje porque muchas veces nos hemos visto perjudicados con eso, y también es materia de reflexión”, explicó.

Por otro lado, mencionó que ellos también alzaron su voz de protesta cuando se han sentido perjudicados con algún referee.

“Nosotros también hemos levantado nuestra voz de protesta cuando nos hemos visto perjudicados con algún arbitraje, pero lo importante aquí es que se encuentre el sentir de la oportunidad de mejora, y no solamente de la crítica destructiva. Nosotros de donde nos toca observar, creemos que hay un trabajo de mejora en el arbitraje en el Perú en general, esto es algo le compete a la CONAR, pero también nosotros somos de la idea de que no podemos estar solamente quedándonos con la crítica. Si nosotros no traemos propuestas de mejora a nivel del sistema del fútbol peruano, nos vamos a quedar siempre con lo mismo. Que traigan terna extranjera, que lo que tenemos acá no sirve; la verdad que eso no construye”, agregó.

Por último, Salazar pide que no minimicen el trabajo que viene haciendo Alianza Lima en la Liga 1 por errores arbitrales a su favor.

El directivo consideró injusto que le resten mérito a Alianza por este tema. “Si Alianza está donde está, es por los propios méritos de la institución y del equipo en sí. Sería prácticamente muy ingrato pensar que Alianza está donde está por el arbitraje. No es así, el tamaño del plantel lo dice. Y por un error arbitral, no se puede desmerecer el trabajo que se viene haciendo. Es muy injusto”, indicó.