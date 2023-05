Alianza Lima vs Deportivo Municipal: ¿Hernán Barcos confesó que el segundo gol fue en offside?

Un polémico partido se jugó en la noche victoriana de este lunes, cuando Alianza Lima superó por 2-1 a Deportivo Municipal, lo que le permite seguir al tope de la clasificación del Torneo de Apertura de la Liga 1.

La gran figura de la cancha fue el defensor central Carlos Zambrano, quien marcó su primer doblete en su retorno al fútbol peruano, y fue la estrella en la nueva alegría de los pupilos de Guillermo Salas.

El segundo tanto de Alianza fue polémico, porque muchos reclamaron que había offside, situación que analizó uno de los protagonistas del hecho, porque de la conquista del Kaiser habló Hernán Barcos.

El ex seleccionado argentino le restó importancia a las quejas de los adversarios, porque bajo su mirada el 2-1 del elenco íntimo estuvo bien cobrado.

“¿Cuánto terminó el partido? 2-1, listo. No lo vi el offside, para mí Alianza Lima ganó y se acabó. Si fue o no fue, para eso están los árbitros y también se equivocan. A veces a favor, a veces en contra. Uno no está para juzgar ello. Esperemos que entre todos podamos mejorar esto”, explicó.

Por último, el Pirata alabó la capacidad goleadora de Carlos Zambrano, quien sorprendentemente marcó las dos conquistas de Alianza Lima.

“Carlitos (Zambrano) muy bien. Lo viene buscando desde hace tiempo. Le dije que hoy iba a hacer y por suerte hizo dos que nos permitió llevarnos la victoria”, cerró.

Alianza Lima vuelve a salir a la cancha este viernes, cuando tenga que medirse ante Melgar en la siempre complicada altitud de Arequipa.