Empezando como titular ante Vallejo, Christian Cueva cumplió su primera inclusión en el once de Alianza en Matute y Rebagliati se dio cuenta de un detalle.

Mostrando un poco de su talento, pero todavía sin deslumbrar, Christian Cueva estuvo hasta el segundo tiempo, cosa que notó Diego Rebagliati.

Así pues, en la última emisión de Al Ángulo, el periodista Diego Rebagliati habló sobre este detalle de Christian Cueva y lo dejó al descubierto.

“Cueva no jugó mal, pero la expectativa es tan alta que hasta que él no haga ganar a Alianza, no dirán que jugó bien”, comentó el panelista en Al Ángulo.

Luego continuó con su alocución: “Físicamente lo vi fuerte, pero te das cuenta que el único camino para llevarlo al máximo nivel es darle minutos” cerró el exfutbolista.

REBAGLIATI ANALIZÓ A CUEVA

Llegando como el fichaje más importante de Alianza Lima para la temporada 2023, ‘Aladino’ todavía no ha mostrado toda su magia.

Jugando tanto en el Torneo Apertura como en la Copa Libertadores, el volante sigue buscando su mejor condición física, pero todavía le falta.

En ese sentido, uno de los que ha notado su evolución, sin dejar de ser críticos, ha sido Diego Rebagliati. El exfutbolista siempre estuvo a favor de Cueva y pidió más minutos para él.